Saltillo prepara reglamento de tránsito; peatón tendrá prioridad

Saltillo
/ 19 febrero 2026
    Saltillo prepara reglamento de tránsito; peatón tendrá prioridad
    La iniciativa será presentada próximamente ante el Cabildo y contempla regular carriles, velocidades y medidas de seguridad para motocicletas, bicicletas y vehículos de baja velocidad. FRANCISCO MUÑIZ

El IMPLAN informó que, desde el Municipio, se trabaja una propuesta que actualizará las reglas para vehículos como motocicletas, scooters y bicicletas

El uso creciente de vehículos como motocicletas, scooters eléctricos y bicicletas en Saltillo obligará a actualizar las reglas de circulación en la ciudad. El Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN) mencionó que se trabaja en un nuevo reglamento de tránsito que pondrá al peatón como prioridad y buscará regular estas modalidades de movilidad que hoy no cuentan con lineamientos claros.

“El reglamento de tránsito está en proceso. Es un nuevo reglamento que se está trabajando y que se va a proponer en próximas fechas en Cabildo”, informó Alberto Salinas, titular del IMPLAN.

De acuerdo con el funcionario, la propuesta estará orientada bajo el esquema de “pirámide de movilidad”, el cual buscará priorizar el tema de movilidad para quienes transitan las vialidades de la ciudad. “Digamos que en todo lo que es la pirámide de movilidad está considerado primero el peatón. Es decir, todo el nuevo reglamento de tránsito está enfocado a que el peatón tenga prioridad”, explicó.

Después del peatón se colocarán los medios no motorizados, como bicicletas y scooters de baja velocidad; posteriormente el transporte público, el transporte de carga y, al final, el vehículo particular. La intención, señaló, es que el reglamento “defienda” ese orden y promueva su cumplimiento.

Uno de los puntos centrales será definir en qué carriles podrán transitar estos vehículos y bajo qué reglas. El funcionario detalló que se analizarán aspectos como la velocidad que alcanzan y los espacios donde podrían circular.

“Se tiene que considerar el tema de las velocidades que alcanzan, es lo que va a regir en qué carriles de circulación van a poder andar, si van a poder en algunas ocasiones utilizar alguna banqueta o si simplemente tienen que transitar ya sea por alguna vía especial, alguna ciclovía o carriles de circulación que puedan ser compartidos también con vehículos”, dijo.

Actualmente, reconoció, el reglamento vigente no contempla de manera adecuada estas nuevas modalidades. “Hoy en día en el reglamento de tránsito no hay una reglamentación adecuada para el uso de estas nuevas modalidades de transporte y ahora este reglamento la idea es que se actualice y tome en cuenta toda esta modalidad de movilidad que existe”, afirmó.

“La moto ha tenido un incremento exponencial en los últimos tres años después de la pandemia. Se ha convertido en un método de transporte ya muy utilizado”, señaló. Por ello, buena parte de los esfuerzos estarán dirigidos a regular su uso, tanto en circulación como en medidas de seguridad.

“Gran parte de los esfuerzos con este nuevo reglamento van intentando regular el uso de la motocicleta, desde los lugares por donde pueden circular bajo qué reglas y también lo que tiene que ver con el uso de medidas de seguridad, como el casco”, explicó.

