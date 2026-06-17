Saltillo: presunto conductor ebrio provoca choque contra transporte de personal y es detenido

Un hombre que presuntamente conducía bajo los efectos del alcohol y a exceso de velocidad protagonizó un aparatoso accidente durante los primeros minutos de este miércoles en calles del primer cuadro de Saltillo, dejando como saldo una mujer lesionada y cuantiosos daños materiales. Los hechos ocurrieron alrededor de las 00:15 horas, cuando el conductor de un automóvil Chevrolet Chevy color gris circulaba sobre la calle Melchor Múzquiz con dirección al oriente.

De acuerdo con los primeros reportes, al llegar al cruce con la calle Mariano Abasolo, el automovilista ignoró el señalamiento restrictivo de alto, invadiendo la trayectoria de un transporte de personal que contaba con la vía preferencial. El operador de la unidad de pasajeros intentó evitar la colisión, pero no logró esquivar el vehículo compacto, produciéndose un fuerte impacto que movilizó a corporaciones de emergencia y autoridades municipales.

En el transporte de personal viajaban cuatro trabajadores y, como consecuencia del choque, una mujer sufrió diversas lesiones, por lo que fue valorada por paramédicos y trasladada a un hospital para recibir atención médica.

Elementos de Tránsito Municipal acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos, además de abanderar la circulación.

Las autoridades determinaron de manera preliminar que el exceso de velocidad y el estado de ebriedad del conductor del Chevy fueron factores determinantes en el accidente. El presunto responsable fue asegurado por las autoridades y el accidente fue consignado ante el Ministerio Público de Asuntos Viales, donde se deslindarán las responsabilidades correspondientes.