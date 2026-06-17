Ignora conductora la luz roja y desata fuerte encontronazo en Saltillo

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    Ignora conductora la luz roja y desata fuerte encontronazo en Saltillo
    El impacto entre un Chevrolet Cavalier y una camioneta Chevrolet S10 dejó cuantiosos daños materiales y afectaciones momentáneas a la circulación en el cruce de Mariano Matamoros y Benito Juárez. MARTÍN ROJAS

El conductor de una camioneta fue trasladado a un hospital tras resultar lesionado en el accidente, mientras autoridades municipales realizaron las diligencias correspondientes

Una conductora que presuntamente ignoró la luz roja de un semáforo provocó un aparatoso accidente durante los primeros minutos de este miércoles en calles de la Zona Centro de Saltillo, dejando como saldo una persona lesionada y cuantiosos daños materiales.

Los hechos ocurrieron minutos después de la medianoche en el cruce de la calle Mariano Matamoros y la calle Licenciado Benito Juárez, hasta donde se movilizaron cuerpos de emergencia y autoridades municipales.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/intenta-dar-vuelta-prohibida-y-provoca-fuerte-choque-en-saltillo-MC21453816
$!Paramédicos de la Cruz Roja brindaron atención médica al conductor de una camioneta Chevrolet S10, quien posteriormente fue trasladado a un hospital para una valoración más detallada.
Paramédicos de la Cruz Roja brindaron atención médica al conductor de una camioneta Chevrolet S10, quien posteriormente fue trasladado a un hospital para una valoración más detallada.

De acuerdo con las primeras investigaciones, una mujer conducía un automóvil Chevrolet Cavalier color negro a velocidad inmoderada sobre la calle Mariano Matamoros. Al llegar a la intersección con Benito Juárez, hizo caso omiso de la luz roja del semáforo e invadió la trayectoria de una camioneta Chevrolet S10 color blanco que contaba con la vía preferencial.

El conductor de la camioneta no alcanzó a frenar ni a realizar alguna maniobra evasiva, por lo que terminó impactando de lleno al sedán. Tras la colisión, ambas unidades quedaron atravesadas en el cruce, obstruyendo parcialmente la circulación y presentando daños de consideración.

$!La presunta responsable del percance fue asegurada por elementos de Tránsito Municipal y quedó a disposición de las autoridades correspondientes para el deslinde de responsabilidades.
La presunta responsable del percance fue asegurada por elementos de Tránsito Municipal y quedó a disposición de las autoridades correspondientes para el deslinde de responsabilidades. MARTÍN ROJAS

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar para brindar atención prehospitalaria al conductor de la camioneta, quien resultó lesionado. Posteriormente, fue trasladado a un nosocomio para una valoración médica más completa.

Elementos de Tránsito Municipal tomaron conocimiento del percance y realizaron el aseguramiento de la presunta responsable, quien quedó a disposición de las autoridades correspondientes para responder por los daños ocasionados y las sanciones derivadas del accidente.

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