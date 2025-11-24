Saltillo: presunto feminicida de Silvia N es vinculado a proceso
COMPARTIR
El imputado permanecerá en prisión preventiva justificada mientras se desarrolla la investigación complementaria
Hugo Alejandro N., quien se encuentra acusado por la muerte de la menor Silvia N., ya fue vinculado a proceso por el delito de violación sexual en persona menor de 15 años, dentro de la causa penal 2167/2025. El imputado seguirá bajo la misma medida cautelar de prisión preventiva justificada.
El Ministerio Público solicitó un plazo de dos meses para culminar la investigación complementaria que se sigue en contra del probable responsable.
TE PUEDE INTERESAR: Parras: pierde control de auto en pendiente y termina incrustado en una barda, hay 5 heridos
Será hasta el 24 de enero de 2026 cuando el juez Dorian Martínez Marente determine si se da inicio a un juicio oral o a un procedimiento abreviado. No se permitió el acceso al público a la audiencia, la cual se efectuó en la sala penal número 10.
De manera extraoficial, se informó que durante las próximas horas de este martes, Hugo Alejandro N. será presentado nuevamente ante el Centro de Justicia Penal, alrededor de las 13:30 horas.
Será llevado en calidad de “presentado”, donde se le dará a conocer la acusación por el delito de feminicidio. Se espera que, al término de esta diligencia, se le dicte otra orden de aprehensión.
Silvia N., quien contaba con 13 años de edad, fue reportada como no localizada desde el 28 de octubre por sus familiares. Fue localizada sin vida el domingo 16 de noviembre, con un impacto de bala en la cabeza, por el rumbo del ejido Buñuelos, sobre la carretera a Zacatecas.