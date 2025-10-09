Saltillo: Programa ‘Aquí Andamos’ atiende problema de baches en la colonia Nueva Jerusalén

Saltillo
/ 9 octubre 2025
    Saltillo: Programa ‘Aquí Andamos’ atiende problema de baches en la colonia Nueva Jerusalén
    El objetivo es ofrecer vialidades más seguras, mejorar la movilidad y la calidad de vida de los ciudadanos. FOTO: CORTESÍA

Estas acciones buscan mejorar la imagen urbana y aumentar la seguridad vial para conductores, motociclistas, ciclistas y peatones

En respuesta a las peticiones ciudadanas, el Gobierno de Saltillo, encabezado por el alcalde Javier Díaz González, ha intensificado las labores de bacheo en diversas colonias y avenidas principales, con el objetivo de ofrecer vialidades más seguras y mejorar la movilidad y calidad de vida de los habitantes.

Estas acciones se realizan en coordinación con el gobernador Manolo Jiménez Salinas y a través del programa “Aquí Andamos”, cuyo personal trabaja de manera permanente para atender los reportes ciudadanos y mantener las calles en condiciones óptimas.

TE PUEDE INTERESAR: Desde el Centro hasta Lomas de Lourdes, Saltillo se renueva con ‘Aquí Andamos’

Este jueves, las brigadas de la Dirección de Infraestructura y Obra Pública llevaron a cabo reparaciones en el Camino Vecinal a General Cepeda, a la altura de la colonia Nueva Jerusalén. Los trabajos abarcaron el tramo que comprende desde el bulevar Francisco I. Madero hasta la calle Israel, en la zona surponiente de la ciudad, lo que fue recibido con agradecimiento por los vecinos de la zona.

De manera simultánea, el alcalde Javier Díaz González instruyó el bacheo en diversas calles de la colonia Bellavista, beneficiando directamente a las familias del sector y facilitando la circulación segura de vehículos y peatones.

$!Las cuadrillas municipales acudieron a colonia Lomas de Lourdes, reparando baches sobre Paseo de las Aves, en cruce con Paseo de los Conejos.
Las cuadrillas municipales acudieron a colonia Lomas de Lourdes, reparando baches sobre Paseo de las Aves, en cruce con Paseo de los Conejos. FOTO: CORTESÍA

Las cuadrillas municipales también acudieron a la colonia Lomas de Lourdes para reparar los baches recientes sobre la calle Paseo de las Aves, en su cruce con Paseo de los Conejos, atendiendo de manera rápida los reportes de los habitantes.

El Gobierno de Saltillo enfatizó que estas acciones no solo buscan mejorar la imagen urbana, sino que también están orientadas a incrementar la seguridad vial, protegiendo a conductores, motociclistas, ciclistas y peatones.

TE PUEDE INTERESAR: Mujeres de Saltillo viajan con confianza gracias a las cámaras y monitoreo de rutas troncales: Javier Díaz

Para facilitar la participación ciudadana, se mantiene activo el asistente virtual “Saltillo Fácil”, a través del número 844-160-08-08, mediante el cual los ciudadanos pueden reportar baches u otras incidencias en la localidad, contribuyendo así a un mantenimiento más eficiente y oportuno de las vialidades.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de escuchar y atender las necesidades de la ciudadanía, impulsando una ciudad más segura, ordenada y funcional para todos los saltillenses.

