Saltillo: proponen revivir trenecito de la Deportiva... como hace 10 años

En días recientes, el Instituto Estatal del Deporte de Coahuila (Inedec) anunció que se contempla rescatar el tren de la Ciudad Deportiva, un proyecto cuya intención de reactivación se ha planteado desde hace más de una década.

Entre los años 2011 y 2026, el tren de la Ciudad Deportiva Francisco I. Madero, en Saltillo , únicamente operó de manera parcial entre 2017 y 2019.

VANGUARDIA publicó en mayo de 2016 que las remodelaciones realizadas entonces en este espacio público contemplaban también la rehabilitación de dicho atractivo.

En aquel momento, las obras incluyeron el retiro de durmientes de madera y la colocación de nuevos materiales en las vías. Sin embargo, aunque la entonces Secretaría de Infraestructura había fijado como meta reactivar el tren para agosto de ese año, el proyecto no se concretó en la fecha prevista.

En 2016, VANGUARDIA recopiló que de acuerdo a la entonces titular de la Secretaría de Infraestructura, María Esther Monsiváis, la inversión total de la remodelación se estimó en 80 millones de pesos, misma que comenzó en 2014.

No obstante, el tren había dejado de operar aproximadamente en el 2011 tras el fallecimiento de Antonio Martínez, el primer operador de la locomotora de acuerdo al reportaje “El hombre que espera un último viaje en el tren de la ciudad Deportiva de Saltillo”, publicado por esta casa editorial en julio del 2013.

Aunque el tren volvió a operar en febrero del 2017, interrumpió su servicio de nuevo en 2020 tras la pandemia por la Covid-19 y no ha reanudado.

Recientemente, Antonio Cepeda Licón, titular del Inedec, anunció que se estiman cerca de 5 millones de pesos para la reactivación del trenecito, afirmando que el equipo está almacenado y fuera de circulación, por lo que tendrían que ser renovadas principalmente las vías.