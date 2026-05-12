Saltillo: proponen revivir trenecito de la Deportiva... como hace 10 años

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    Saltillo: proponen revivir trenecito de la Deportiva... como hace 10 años
    El proyecto de rescate del atractivo tiene más de una década planteándose. HÉCTOR GARCÍA

El Inedec ha planteado recientemente que se requieren cerca de 5 millones de pesos para rehabilitar el tren de la Ciudad Deportiva; pese a remodelación solo ha operado 3 años

Entre los años 2011 y 2026, el tren de la Ciudad Deportiva Francisco I. Madero, en Saltillo, únicamente operó de manera parcial entre 2017 y 2019.

En días recientes, el Instituto Estatal del Deporte de Coahuila (Inedec) anunció que se contempla rescatar el tren de la Ciudad Deportiva, un proyecto cuya intención de reactivación se ha planteado desde hace más de una década.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/tras-10-anos-de-abandono-asi-luce-el-tren-3038-de-la-ciudad-deportiva-de-saltillo-CH12378309

VANGUARDIA publicó en mayo de 2016 que las remodelaciones realizadas entonces en este espacio público contemplaban también la rehabilitación de dicho atractivo.

En aquel momento, las obras incluyeron el retiro de durmientes de madera y la colocación de nuevos materiales en las vías. Sin embargo, aunque la entonces Secretaría de Infraestructura había fijado como meta reactivar el tren para agosto de ese año, el proyecto no se concretó en la fecha prevista.

En 2016, VANGUARDIA recopiló que de acuerdo a la entonces titular de la Secretaría de Infraestructura, María Esther Monsiváis, la inversión total de la remodelación se estimó en 80 millones de pesos, misma que comenzó en 2014.

No obstante, el tren había dejado de operar aproximadamente en el 2011 tras el fallecimiento de Antonio Martínez, el primer operador de la locomotora de acuerdo al reportaje “El hombre que espera un último viaje en el tren de la ciudad Deportiva de Saltillo”, publicado por esta casa editorial en julio del 2013.

Aunque el tren volvió a operar en febrero del 2017, interrumpió su servicio de nuevo en 2020 tras la pandemia por la Covid-19 y no ha reanudado.

Recientemente, Antonio Cepeda Licón, titular del Inedec, anunció que se estiman cerca de 5 millones de pesos para la reactivación del trenecito, afirmando que el equipo está almacenado y fuera de circulación, por lo que tendrían que ser renovadas principalmente las vías.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/el-tren-de-la-ciudad-deportiva-un-joya-de-la-nostalgia-para-saltillo-CSVG3574879

LLEGÓ CON LOS SARAPEROS

El reportaje “El tren de la Ciudad Deportiva, un joya de la nostalgia para Saltillo” publicado por VANGUARDIA en octubre del 2021, narra que se inauguró en el año 1970, justo el mismo año que Saraperos tuvo su primera temporada en el Estadio Francisco I. Madero.

Asimismo, el trabajo periodístico señala que la locomotora número 3038 funcionó inicialmente con vapor y posteriormente con gasolina. El convoy contaba con seis vagones de lámina y fue una donación realizada al Gobierno de Coahuila por Ferrocarriles Nacionales de México, con autorización del entonces presidente de México, Gustavo Díaz Ordaz.

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Alonso Flores Ramírez

Alonso Flores Ramírez

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Nuevo León y reportero de la sección local en VANGUARDIA.

Cubre temas de movilidad, desarrollo urbano, medio ambiente y turismo. Ha dado seguimiento a la evolución de la sequía en Coahuila, la reestructuración del transporte público en Saltillo, monitoreo de la calidad del aire y conservación de inmuebles catalogados como patrimonio en el Centro Histórico. Además, colaboró en la realización de los primeros mapeos de esculturas y murales en Saltillo.

Ha realizado diversos cursos de actualización, como el de periodismo de investigación de Grupo Reforma en 2025.

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