Saltillo proyecta ser punto alterno de conectividad y hospedaje para el Mundial de Fútbol

La Región Sureste de Coahuila busca posicionarse como una pieza clave para el Mundial 2026, aprovechando la saturación que se espera en las sedes principales, como la ciudad de Monterrey.

Raúl Rodarte Leos, titular de la OCV, señaló que Saltillo puede ser un punto de apoyo estratégico. “Saltillo, con esta conectividad aérea, puede ser un punto alterno”, comentó respecto al flujo de viajeros.

El directivo anticipó que la infraestructura regia será insuficiente ante la magnitud del evento. “El Aeropuerto de Monterrey, que es uno de los aeropuertos más importantes, yo creo que se va a ver rebasado”, afirmó.

Uno de los retos principales identificados para la región es la gestión del tránsito hacia Nuevo León. “Algo crítico ya en el momento de la verdad, yo creo que será la movilidad, sobre todo en el tema de la carretera”.

Para aprovechar los 20 días de fervor mundialista, se planea promover el hospedaje, la gastronomía y los viñedos locales. “Este Mundial es de oportunidades que hay que aprovechar en todos los sentidos”, subrayó Rodarte.

Incluso se analiza ajustar calendarios de eventos locales para coincidir con la llegada de turistas internacionales. “Nosotros veíamos, a lo mejor, ciertos festivales que se hacen en la ciudad y adelantarlos, aprovechando estas fechas”, concluyó.