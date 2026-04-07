Nuevo centro de convenciones y conciertos de Saltillo (Forum, en Recinto Ferial) debe construirse este año

La Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad de Coahuila (SIDUM) publicó el pasado 1 de abril la licitación para construir el Gran Forum que será parte de Expo Coahuila. La licitación contempla que el tiempo de construcción será solo de 242 días naturales, por lo que la empresa que resulte ganadora deberá iniciar el 4 de mayo y terminar la obra el 31 de diciembre de este año.

El proyecto Expo Coahuila fue presentado el pasado mes de octubre por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, quien detalló que será techado y multifuncional para convenciones, exposiciones, conciertos, eventos deportivos y culturales y tendrá una capacidad entre 6 mil y 12 mil asistentes. Documentos públicos de la licitación exponen que el presupuesto saldrá del Impuesto Sobre Nómina, mismo que fue aprobado por la Secretaría de Finanzas el pasado 31 de marzo.

También se detalla que la Junta de aclaraciones se realizará el próximo jueves 16 de abril y el 22 del mismo mes será la fecha límite para la presentación y apertura de propuestas técnicas y económicas Será el 29 de abril cuando se emita el fallo para arrancar las obras el próximo 4 de mayo. Las empresas que deseen participar de este proceso de licitación, deberán contratar al menos el 50 por ciento de la mano de obra local.

Asimismo deberán presentar un manifiesto de no conflicto de intereses, así como estar inscritos en el Padrón de proveedores del estado.

Desde agosto del año pasado, han comenzado las licitaciones y las obras para construir Expo Coahuila, que además del Forum contará con amenidades como un Distrito Vaquero, una Plaza de las Estrellas para honrar las tradiciones norteñas, la Explanada 38 dedicado a competencias gastronómicas y Domo Norte, un espacio techado para que se lleven a cabo rodeos semi-profesionales y expos ecuestres.

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