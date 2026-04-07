Nuevo centro de convenciones y conciertos de Saltillo (Forum, en Recinto Ferial) debe construirse este año

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Coahuila
/ 7 abril 2026
    Nuevo centro de convenciones y conciertos de Saltillo (Forum, en Recinto Ferial) debe construirse este año
    La obra tendrá un plazo de construcción de 242 días naturales. OMAR SAUCEDO

De acuerdo al gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, el recinto tendrá una capacidad entre 6 mil y 12 asistentes, por lo que podrá recibir conciertos, eventos deportivos y exposiciones

La Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad de Coahuila (SIDUM) publicó el pasado 1 de abril la licitación para construir el Gran Forum que será parte de Expo Coahuila.

La licitación contempla que el tiempo de construcción será solo de 242 días naturales, por lo que la empresa que resulte ganadora deberá iniciar el 4 de mayo y terminar la obra el 31 de diciembre de este año.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo-llama-ocv-a-construir-expo-coahuila-pensando-en-vialidades-y-transporte-JG18966168

El proyecto Expo Coahuila fue presentado el pasado mes de octubre por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, quien detalló que será techado y multifuncional para convenciones, exposiciones, conciertos, eventos deportivos y culturales y tendrá una capacidad entre 6 mil y 12 mil asistentes.

Documentos públicos de la licitación exponen que el presupuesto saldrá del Impuesto Sobre Nómina, mismo que fue aprobado por la Secretaría de Finanzas el pasado 31 de marzo.

$!Continúan los trabajos en el recinto Ferial, luego de que se lanzara la licitación de la obra.
Continúan los trabajos en el recinto Ferial, luego de que se lanzara la licitación de la obra. OMAR SAUCEDO

También se detalla que la Junta de aclaraciones se realizará el próximo jueves 16 de abril y el 22 del mismo mes será la fecha límite para la presentación y apertura de propuestas técnicas y económicas

Será el 29 de abril cuando se emita el fallo para arrancar las obras el próximo 4 de mayo.

Las empresas que deseen participar de este proceso de licitación, deberán contratar al menos el 50 por ciento de la mano de obra local.

$!Las obras, de acuerdo con el documento, iniciarán el próximo 4 de mayo.
Las obras, de acuerdo con el documento, iniciarán el próximo 4 de mayo. OMAR SAUCEDO

Asimismo deberán presentar un manifiesto de no conflicto de intereses, así como estar inscritos en el Padrón de proveedores del estado.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/supervisa-manolo-jimenez-avances-de-la-nueva-expo-coahuila-en-saltillo-IP19257492

Desde agosto del año pasado, han comenzado las licitaciones y las obras para construir Expo Coahuila, que además del Forum contará con amenidades como un Distrito Vaquero, una Plaza de las Estrellas para honrar las tradiciones norteñas, la Explanada 38 dedicado a competencias gastronómicas y Domo Norte, un espacio techado para que se lleven a cabo rodeos semi-profesionales y expos ecuestres.

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Alonso Flores Ramírez

Alonso Flores Ramírez

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Nuevo León y reportero de la sección local en VANGUARDIA.

Cubre temas de movilidad, desarrollo urbano, medio ambiente y turismo. Ha dado seguimiento a la evolución de la sequía en Coahuila, la reestructuración del transporte público en Saltillo, monitoreo de la calidad del aire y conservación de inmuebles catalogados como patrimonio en el Centro Histórico. Además, colaboró en la realización de los primeros mapeos de esculturas y murales en Saltillo.

Ha realizado diversos cursos de actualización, como el de periodismo de investigación de Grupo Reforma en 2025.

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