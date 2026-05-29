Saltillo: Que no te agarre el tráfico; recuerda los cierres por la 21K

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    Saltillo: Que no te agarre el tráfico; recuerda los cierres por la 21K
    El sábado se celebrará la 21K Family y el domingo la tradicional 21K Coahuila, eventos que implicarán ajustes temporales a la circulación en distintos sectores de la ciudad. OMAR SAUCEDO/HOMERO SÁNCHEZ

El operativo principal será este domingo de 5:00 a 13:00 horas; autoridades recomiendan anticipar traslados y utilizar rutas alternas

Las actividades de la 21K Coahuila 2026 continúan este fin de semana en Saltillo con cierres viales por labores de montaje, la carrera 21K Family del sábado y el operativo principal del domingo, por lo que autoridades recomendaron anticipar traslados y utilizar rutas alternas.

Este viernes permanece cerrado un tramo del bulevar Francisco Coss, en sentido de poniente a oriente, desde Obregón hasta Xicoténcatl, debido a trabajos relacionados con el montaje del evento. Para el sábado, con motivo de la carrera 21K Family, el mismo bulevar permanecerá cerrado en ambos sentidos, desde Isidro López Zertuche hasta Matamoros, en un horario de 7:00 a 12:00 horas.

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El operativo principal se desplegará el domingo 31 de mayo desde las 5:00 de la mañana. Entre las vialidades con restricciones se encuentran Francisco Coss, desde Emilio Carranza hasta Nazario Ortiz Garza; Urdiñola, de Paseo de la Reforma a J. Mery; así como tramos de J. Mery, Abasolo, Juárez, Victoria, Purcell, Aldama y Cuauhtémoc.

También habrá cierres en la calzada Emilio Carranza, desde Ramos Arizpe hasta el bulevar Egipto; en Egipto, de Isidro López Zertuche a Venustiano Carranza; y en Venustiano Carranza, desde Egipto hasta Presidente Cárdenas. Las autoridades informaron que las vialidades serán reabiertas de manera gradual conforme avance el contingente de corredores.

$!La organización difundió alternativas de ingreso para atletas procedentes de Monterrey, Torreón, Zacatecas y el centro del país, con el fin de facilitar su llegada a la zona de salida.
La organización difundió alternativas de ingreso para atletas procedentes de Monterrey, Torreón, Zacatecas y el centro del país, con el fin de facilitar su llegada a la zona de salida. CORTESÍA

Para facilitar el arribo de participantes provenientes de otras ciudades, la organización difundió rutas recomendadas de acceso. Quienes viajen desde Monterrey podrán ingresar por Isidro López Zertuche; desde Torreón, por el periférico Luis Echeverría e Isidro López; desde Zacatecas, por Paseo de la Reforma a la altura del puente El Sarape; y desde el centro del país, por Francisco Coss y Venustiano Carranza.

$!El circuito del 21K atravesará algunas de las principales arterias de Saltillo, por lo que autoridades recomiendan utilizar vías alternas durante la jornada deportiva.
El circuito del 21K atravesará algunas de las principales arterias de Saltillo, por lo que autoridades recomiendan utilizar vías alternas durante la jornada deportiva. CORTESÍA

En el operativo participarán alrededor de 250 elementos de Tránsito, Policía Preventiva, cadetes de la Academia de Policía y agrupamientos especializados, además del monitoreo permanente mediante las cámaras del Centro de Control y Comando (C2). Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a planear sus traslados con anticipación y respetar las indicaciones del personal operativo.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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