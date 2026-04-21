Saltillo: realizan trabajos de reparación en paso deprimido de Avenida Universidad

Para fortalecer la infraestructura pluvial y garantizar la seguridad de automovilistas y peatones, el Gobierno Municipal de Saltillo realizó trabajos de cambio, reparación y mantenimiento de rejillas pluviales en el paso deprimido de la avenida Universidad. Las labores se llevaron a cabo bajo las vías del ferrocarril y la calle Francisco Sánchez Uresti, a la altura de la colonia Valle Universidad, donde cuadrillas del programa “Aquí Andamos” sustituyeron rejillas dañadas, rehabilitaron estructuras metálicas y brindaron mantenimiento preventivo para evitar afectaciones viales y reducir riesgos para la ciudadanía.

Además, personal de la Dirección de Servicios Públicos llevó a cabo la eliminación de pintas y grafiti no autorizado en calles, plazas y edificaciones de la colonia Virreyes Obrera, al norte de Saltillo, con el fin de mejorar la imagen urbana y fortalecer la percepción de seguridad entre la población. Con estas acciones, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso de mantener en buen estado la infraestructura urbana y los espacios públicos para beneficio de las y los saltillenses.

Autoridades municipales informaron que estas acciones forman parte de un programa permanente de mantenimiento de la infraestructura urbana, con el objetivo de mantener en óptimas condiciones los puntos estratégicos de la ciudad, especialmente ante la temporada de lluvias. Asimismo, se recordó a la ciudadanía que puede reportar fallas en servicios públicos a través del Chat Bot “Saltillo Fácil”, disponible en el número 844-160-08-08. De manera complementaria, brigadas de la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable realizaron labores de limpieza profunda, retiro de basura y escombro, así como deshierbe en los márgenes del cauce natural que atraviesa la calle Prolongación Emilio Carranza, a la altura de la colonia San Miguel, al surponiente de la ciudad.

Además, personal de la Dirección de Servicios Públicos llevó a cabo la eliminación de pintas y grafiti no autorizado en calles, plazas y edificaciones de la colonia Virreyes Obrera, al norte de Saltillo, con el fin de mejorar la imagen urbana y fortalecer la percepción de seguridad entre la población. Con estas acciones, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso de mantener en buen estado la infraestructura urbana y los espacios públicos para beneficio de las y los saltillenses.

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