Saltillo: realizan trabajos de reparación en paso deprimido de Avenida Universidad

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Saltillo
/ 21 abril 2026
    Saltillo: realizan trabajos de reparación en paso deprimido de Avenida Universidad
    El objetivo es prevenir riesgos y afectaciones viales para automovilistas y peatones. CORTESÍA

Las labores se enfocaron en el paso deprimido bajo vías del ferrocarril y calle Francisco Sánchez Uresti

Para fortalecer la infraestructura pluvial y garantizar la seguridad de automovilistas y peatones, el Gobierno Municipal de Saltillo realizó trabajos de cambio, reparación y mantenimiento de rejillas pluviales en el paso deprimido de la avenida Universidad.

Las labores se llevaron a cabo bajo las vías del ferrocarril y la calle Francisco Sánchez Uresti, a la altura de la colonia Valle Universidad, donde cuadrillas del programa “Aquí Andamos” sustituyeron rejillas dañadas, rehabilitaron estructuras metálicas y brindaron mantenimiento preventivo para evitar afectaciones viales y reducir riesgos para la ciudadanía.

$!Las acciones forman parte del programa permanente “Aquí Andamos”.
Las acciones forman parte del programa permanente “Aquí Andamos”. CORTESÍA

Además, personal de la Dirección de Servicios Públicos llevó a cabo la eliminación de pintas y grafiti no autorizado en calles, plazas y edificaciones de la colonia Virreyes Obrera, al norte de Saltillo, con el fin de mejorar la imagen urbana y fortalecer la percepción de seguridad entre la población.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso de mantener en buen estado la infraestructura urbana y los espacios públicos para beneficio de las y los saltillenses.

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Autoridades municipales informaron que estas acciones forman parte de un programa permanente de mantenimiento de la infraestructura urbana, con el objetivo de mantener en óptimas condiciones los puntos estratégicos de la ciudad, especialmente ante la temporada de lluvias.

Asimismo, se recordó a la ciudadanía que puede reportar fallas en servicios públicos a través del Chat Bot “Saltillo Fácil”, disponible en el número 844-160-08-08.

De manera complementaria, brigadas de la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable realizaron labores de limpieza profunda, retiro de basura y escombro, así como deshierbe en los márgenes del cauce natural que atraviesa la calle Prolongación Emilio Carranza, a la altura de la colonia San Miguel, al surponiente de la ciudad.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/saltillo-adquieren-17-cedros-adultos-para-recuperar-pedrera-en-canon-de-san-lorenzo-GG20154442

Además, personal de la Dirección de Servicios Públicos llevó a cabo la eliminación de pintas y grafiti no autorizado en calles, plazas y edificaciones de la colonia Virreyes Obrera, al norte de Saltillo, con el fin de mejorar la imagen urbana y fortalecer la percepción de seguridad entre la población.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso de mantener en buen estado la infraestructura urbana y los espacios públicos para beneficio de las y los saltillenses.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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