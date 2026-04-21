Reconoce Javier Díaz atención social: es DIF Saltillo aliado de las y los saltillenses

El alcalde Javier Díaz González destacó el trabajo que realiza el DIF Saltillo a través de diversos programas y acciones que buscan mejorar la calidad de vida de las y los ciudadanos, durante la segunda sesión del Consejo Directivo del organismo. En el encuentro, el presidente municipal reconoció la labor del equipo encabezado por la presidenta honoraria del DIF, Luly López Naranjo, y subrayó el impacto positivo de las iniciativas implementadas en este inicio de 2026.

Gracias a la colaboración con los Corazones Voluntarios del Club de Leones de Saltillo A.C. y la empresa Snack Nelly, se realizaron 40 cirugías de cataratas. También se informó sobre la convocatoria de Cabildo Infantil 2026, que recibió 8 mil 166 propuestas de niñas y niños, así como la conmemoración del Día Internacional del Síndrome de Down y el arranque del programa Círculo 21, enfocado en apoyar a cuidadores y familias de personas con esta condición. Entre otras actividades, se llevó a cabo la Brigada Rosa en la Universidad Autónoma de Coahuila y la primera entrega de Apoyos de Corazón 2026, beneficiando a 2 mil 478 personas. Finalmente, se destacó que el DIF Saltillo fue reconocido a nivel nacional con el Premio Nacional al Buen Gobierno Municipal 2025, además del Premio Estatal a la Mejor Gestión Integral Municipal de Coahuila por el programa Corazones Voluntarios. También se realizó el Juego Con Causa entre Saraperos y Acereros en beneficio de personas con autismo.

“Este 2026 arrancó con muchos programas y acciones que tienen un impacto positivo para mejorar la calidad de vida de las y los saltillenses; Amor en Movimiento es un claro ejemplo de ello”, expresó. Durante la sesión se informó que, en el primer trimestre del año, se llevaron servicios gratuitos a colonias y comunidades como Santa Anita, Buitres, San Francisco del Ejido, Jardines de los Bosques, Hidalgo, Rodeo, Adolfo López Mateos, Satélite Sur, Lomas del Refugio, González Cepeda, Zaragoza, el COBAC Juan Francisco Ealy Ortiz y el ejido Rancho Nuevo. Entre los apoyos brindados destacan la entrega de aparatos auditivos, lentes, glucómetros y atención dental. Asimismo, se dio a conocer la inauguración del primer Centro Municipal de Atención al Autismo, denominado TEAcompaño Con Amor, el cual ofrece servicios integrales como evaluación, terapias, atención médica y espacios especializados. En este periodo también se realizaron las Jornadas Con Amor a los Asilos y actividades en Centros Infantiles, incluyendo la campaña Amor por las Sonrisas Sanas, enfocada en fomentar la salud bucal desde la niñez. Entre otras acciones relevantes, se destacaron los talleres gratuitos Amor por Aprender, los Espacios DIF, así como el taller de Disciplina Positiva dirigido a padres de familia en instituciones educativas y Centros Infantiles, además de programas en beneficio de adultos mayores. Gracias a la colaboración con los Corazones Voluntarios del Club de Leones de Saltillo A.C. y la empresa Snack Nelly, se realizaron 40 cirugías de cataratas. También se informó sobre la convocatoria de Cabildo Infantil 2026, que recibió 8 mil 166 propuestas de niñas y niños, así como la conmemoración del Día Internacional del Síndrome de Down y el arranque del programa Círculo 21, enfocado en apoyar a cuidadores y familias de personas con esta condición.

Entre otras actividades, se llevó a cabo la Brigada Rosa en la Universidad Autónoma de Coahuila y la primera entrega de Apoyos de Corazón 2026, beneficiando a 2 mil 478 personas. Finalmente, se destacó que el DIF Saltillo fue reconocido a nivel nacional con el Premio Nacional al Buen Gobierno Municipal 2025, además del Premio Estatal a la Mejor Gestión Integral Municipal de Coahuila por el programa Corazones Voluntarios. También se realizó el Juego Con Causa entre Saraperos y Acereros en beneficio de personas con autismo.

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