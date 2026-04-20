Saltillo: adquieren 17 cedros adultos para recuperar pedrera en Cañón de San Lorenzo

La mañana de este lunes, Conservación San Lorenzo A.C. en conjunto con Profauna A.C. completaron la adquisición de 17 ejemplares de árboles adultos. La compra se hizo con el fin de recuperar la zona de una pedrera que operó en los años 1980’s y permaneció como un terreno baldío con basura y llantas hasta el año pasado.

Sebastián Arizpe, integrante de Conservación San Lorenzo, detalló que desde agosto del año pasado comenzaron los trabajos para retirar piedras sobrantes, así como maleza y la basura. “Este era un terreno abandonado, era una antigua pederera que funcionó en los años 80 antes de que se hiciera el parque. Se pararon pero dejaron todo, es decir no hubo ningún tipo de remediación”, mencionó. Aseguró que además se retiró la tierra que estaba contaminada con distintos químicos y se colocó nueva para poder plantar los cedros, entre otras especies locales. “Se tuvo que cambiar tierra y traer nueva tierra y tratar la que estaba aquí porque ya tenía pues hasta químicos vertidos, o sea, era un área completamente afectada en todos los en todos los ámbitos. Estos cedros llegan a medir hasta 6 metros de altura. La idea es que se generen espacios con área verde y sombra junto con las demás especies nativas que se están sembrando al lado”, explicó.

También indicó que aunque los árboles se compraron en viveros de Nuevo León bajo la asesoría de paisajistas profesionales, no se trata de especies invasoras a la zona. Arizpe también expuso que la decisión de adquirir árboles adultos se da en el contexto de buscar mucha sombra en los próximos años y que el espacio sea un área recreativa más en el Cañón. Aseguró que a diferencia de lo que ocurre al interior del Cañón y particularmente en el centro ambiental, la zona de la pedrera permitirá realizar otro tipo de actividades que representen mayor cantidad de personas o de ruido.

Expuso que en ocasiones, la realización de eventos en el Centro Ambiental se complica por el espacio y por el ruido que se hace, lo que puede llegar a molestar a la fauna local. No obstante, este nuevo espacio está prácticamente en el perímetro del Cañón y está en los límites del área protegida, por lo que podrá albergar otro tipo de eventos, incluyendo conciertos. La actividad de recuperación en la zona, indicó Arizpe, también ha evitado que personas externas sigan ingresando a la pedrera para grafitear las piedras.

Arizpe también comentó que aún sin sombra, el área ya ha comenzado a tener visitantes de colonias cercanas, así como la práctica de escalada. Incluso señaló que la recuperación ya es analizada por investigadores de la Universidad Autónoma de Nuevo León para la recuperación de restos de pedreras en la Zona Metropolitana de Monterrey.

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