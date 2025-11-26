Saltillo recibe reconocimiento nacional por calidad de agua, transparencia y campañas de concientización

Saltillo fue reconocido a nivel nacional por sus campañas de concientización ciudadana, así como por sus buenas prácticas en calidad del agua y transparencia, durante la Trigésimo Séptima Convención Anual Expo ANEAS celebrada en León, Guanajuato . El evento reunió a organismos operadores de todo el país, especialistas y autoridades federales del sector hídrico.

En el marco de la convención, también se designó al gerente de Aguas de Saltillo (Agsal), Iván José Vicente García, como nuevo Consejero de la Asociación Nacional de Entidades de Agua y Saneamiento de México (ANEAS), órgano encargado de fortalecer las políticas públicas y el desarrollo técnico de los sistemas operadores en México.

Estos reconocimientos se suman a otros indicadores nacionales en los que Saltillo ha destacado recientemente, como su posición como la capital más segura del país, según el INEGI; la ciudad más competitiva de México, de acuerdo con el IMCO; y la más inclusiva, según el Teletón.

Durante la 37 Convención de ANEAS, se premió al municipio por las campañas de concientización enfocadas en el cuidado y uso responsable del agua, estrategia que el organismo operador ha impulsado en escuelas, colonias y espacios públicos.

A la par, la Fundación Gonzalo Río Arronte reconoció a Saltillo mediante su programa “Toma Segura”, el cual evalúa y certifica la calidad del agua potable en distintas ciudades del país. La capital coahuilense fue destacada no solo por la calidad del servicio, sino por las acciones de transparencia implementadas desde AGSAL para informar a la población sobre procesos, parámetros de calidad y uso de recursos.