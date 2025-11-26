Saltillo recibe reconocimiento nacional por calidad de agua, transparencia y campañas de concientización

Saltillo
/ 26 noviembre 2025
    Saltillo recibe reconocimiento nacional por calidad de agua, transparencia y campañas de concientización
    Saltillo recibió el reconocimiento de ANEAS por sus campañas de concientización y cuidado del agua, desarrolladas en escuelas, colonias y espacios públicos. FOTO: CORTESÍA

Saltillo fue distinguida en la 37 Convención Anual de ANEAS por sus campañas de concientización y la calidad de su agua, además, el gerente de Agsal, Iván José Vicente, fue nombrado Consejero nacional

Saltillo fue reconocido a nivel nacional por sus campañas de concientización ciudadana, así como por sus buenas prácticas en calidad del agua y transparencia, durante la Trigésimo Séptima Convención Anual Expo ANEAS celebrada en León, Guanajuato. El evento reunió a organismos operadores de todo el país, especialistas y autoridades federales del sector hídrico.

$!La Fundación Gonzalo Río Arronte destacó a Agsal a través del programa “Toma Segura”, al certificar la calidad del agua potable en la capital coahuilense.
La Fundación Gonzalo Río Arronte destacó a Agsal a través del programa “Toma Segura”, al certificar la calidad del agua potable en la capital coahuilense. FOTO: CORTESÍA

En el marco de la convención, también se designó al gerente de Aguas de Saltillo (Agsal), Iván José Vicente García, como nuevo Consejero de la Asociación Nacional de Entidades de Agua y Saneamiento de México (ANEAS), órgano encargado de fortalecer las políticas públicas y el desarrollo técnico de los sistemas operadores en México.

Estos reconocimientos se suman a otros indicadores nacionales en los que Saltillo ha destacado recientemente, como su posición como la capital más segura del país, según el INEGI; la ciudad más competitiva de México, de acuerdo con el IMCO; y la más inclusiva, según el Teletón.

Durante la 37 Convención de ANEAS, se premió al municipio por las campañas de concientización enfocadas en el cuidado y uso responsable del agua, estrategia que el organismo operador ha impulsado en escuelas, colonias y espacios públicos.

A la par, la Fundación Gonzalo Río Arronte reconoció a Saltillo mediante su programa “Toma Segura”, el cual evalúa y certifica la calidad del agua potable en distintas ciudades del país. La capital coahuilense fue destacada no solo por la calidad del servicio, sino por las acciones de transparencia implementadas desde AGSAL para informar a la población sobre procesos, parámetros de calidad y uso de recursos.

$!Durante la convención, el gerente Iván José Vicente García fue nombrado Consejero de ANEAS.
Durante la convención, el gerente Iván José Vicente García fue nombrado Consejero de ANEAS. FOTO: CORTESÍA

La inclusión de Iván José Vicente García en el Consejo de ANEAS permitirá que Saltillo tenga una participación más activa en la toma de decisiones nacionales en materia de agua y saneamiento, además de facilitar el acceso a programas de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y a apoyos federales y privados destinados a mejorar la infraestructura hídrica.

Autoridades locales destacaron que estos logros representan un reconocimiento al trabajo conjunto entre el organismo operador y la ciudadanía, así como un impulso para consolidar a Saltillo como un referente nacional en gestión responsable y eficiente del recurso hídrico.

