¿Adeudas el predial? ¡Aprovecha! Estímulos fiscales continúan vigentes en Saltillo

Saltillo
/ 26 noviembre 2025
    ¿Adeudas el predial? ¡Aprovecha! Estímulos fiscales continúan vigentes en Saltillo
    El Gobierno Municipal de Saltillo mantiene vigentes estímulos fiscales que permiten cubrir recargos por solo un peso, con el fin de facilitar la regularización de adeudos. FOTO: CORTESÍA

Los módulos instalados en distintos puntos de la ciudad ofrecen horarios ampliados para que contribuyentes puedan ponerse al corriente en Predial, ISAI y otros servicios municipales

El Gobierno Municipal de Saltillo informó que actualmente se mantienen vigentes diversos estímulos fiscales con el objetivo de apoyar a las y los contribuyentes que buscan ponerse al corriente en sus obligaciones. Las medidas fueron aprobadas por el Cabildo como parte de una estrategia para facilitar la regularización y fortalecer la recaudación municipal.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: ‘Movilidad en LEA mejoró 30% con obra en Nazario’; estiman reducción de hasta 30 minutos en trayectos

UN PESO EN RECARGOS POR AÑO

La administración municipal detalló que uno de los principales beneficios consiste en el pago de 1 peso por concepto de recargos por año en adeudos relacionados con el impuesto Predial y el Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles. Este mismo estímulo aplica para contribuciones como el Impuesto Sobre Espectáculos, Impuesto sobre el Ejercicio de Actividades Mercantiles, Recolección de Basura, Mercados y el Servicio de Tránsito.

Además, el cobro simbólico de un peso por recargos también es válido para Sanciones Administrativas y Fiscales; Servicios de Saneamiento de Aguas Residuales; expedición de licencias y refrendos para anuncios y carteles publicitarios; así como para conceptos derivados de la ocupación de vías públicas.

OTROS ESTÍMULOS AUTORIZADOS

Como parte del paquete aprobado por el Ayuntamiento, se contempla también un 75 por ciento de descuento en recargos por año en los adeudos correspondientes a establecimientos que expenden bebidas alcohólicas.

El Gobierno Municipal invitó a la ciudadanía a aprovechar estos beneficios y acudir a cualquiera de los módulos instalados en distintos puntos de la ciudad, con horarios diseñados para facilitar el trámite.

MÓDULOS Y HORARIOS DE ATENCIÓN

Las y los contribuyentes pueden realizar sus pagos en las cajas de la Presidencia Municipal, de lunes a viernes de 8:00 a 17:00 horas. También se ofrecen servicios en Desarrollo Urbano, ubicado en la Unidad Administrativa, de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 horas y sábados de 9:00 a 13:00 horas.

Otros puntos disponibles son el Mercado Juárez, con atención de lunes a sábado de 9:00 a 18:00 horas; la Central de Autobuses, de lunes a viernes de 9:00 a 16:00 horas; así como los módulos instalados en Soriana San Isidro y Plaza Patio, ambos abiertos de lunes a viernes de 9:00 a 16:00 horas y sábados de 9:00 a 13:00 horas.

El municipio reiteró su llamado a aprovechar estos estímulos, diseñados para facilitar la regularización de adeudos y promover una cultura tributaria responsable en la capital coahuilense.

Temas


Predial
impuestos

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Personajes


Javier Díaz González

Organizaciones


ayuntamiento de saltillo

true

Elena Vega

Editora Web y de Mesa Regional en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El documento preliminar detalló los alcances de diseño, estudios y obras que conformarán la terminal de Saltillo y las estaciones de Ramos Arizpe, Derramadero y García.

Saltillo concentrará la mayor oferta comercial en nuevas estaciones del tren a Nuevo Laredo
Jiménez Salimas destacó la creación de la Fiscalía de las Mujeres y los Niños y la Policía Violeta.

Impulsa Gobierno de Coahuila plan para tener mujeres empoderadas, seguras y felices
Las familias estadounidenses se reúnen hoy para celebrar el Día de Acción de Gracias, aunque muchas se ven obligadas a preparar una cena más austera debido al aumento en el precio de algunos ingredientes.

¿Un pavo sin guarnición? Incremento de los precios desluce la cena de Acción de Gracias en EU
La obra musical busca preservar el legado de Blanca y su compromiso con la justicia y la búsqueda de desaparecidos.

Saltillo: homenajean la labor social de Blanca Isabel Martínez Bustos con composición musical (video)
true

¡Basta! La mal llamada 4T será arrollada por el presente y el futuro
Entender cómo nació Thanksgiving permite darle sentido a una tradición que ha sobrevivido por siglos.

Thanksgiving: el verdadero origen de una tradición que marcó a Estados Unidos
Caravana

Caravana
true

Patrullajes o apantallajes y la madrina ladina de SPGG. Episodio 2