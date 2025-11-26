¿Adeudas el predial? ¡Aprovecha! Estímulos fiscales continúan vigentes en Saltillo

El Gobierno Municipal de Saltillo informó que actualmente se mantienen vigentes diversos estímulos fiscales con el objetivo de apoyar a las y los contribuyentes que buscan ponerse al corriente en sus obligaciones. Las medidas fueron aprobadas por el Cabildo como parte de una estrategia para facilitar la regularización y fortalecer la recaudación municipal.

UN PESO EN RECARGOS POR AÑO

La administración municipal detalló que uno de los principales beneficios consiste en el pago de 1 peso por concepto de recargos por año en adeudos relacionados con el impuesto Predial y el Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles. Este mismo estímulo aplica para contribuciones como el Impuesto Sobre Espectáculos, Impuesto sobre el Ejercicio de Actividades Mercantiles, Recolección de Basura, Mercados y el Servicio de Tránsito.

Además, el cobro simbólico de un peso por recargos también es válido para Sanciones Administrativas y Fiscales; Servicios de Saneamiento de Aguas Residuales; expedición de licencias y refrendos para anuncios y carteles publicitarios; así como para conceptos derivados de la ocupación de vías públicas.

OTROS ESTÍMULOS AUTORIZADOS

Como parte del paquete aprobado por el Ayuntamiento, se contempla también un 75 por ciento de descuento en recargos por año en los adeudos correspondientes a establecimientos que expenden bebidas alcohólicas.

El Gobierno Municipal invitó a la ciudadanía a aprovechar estos beneficios y acudir a cualquiera de los módulos instalados en distintos puntos de la ciudad, con horarios diseñados para facilitar el trámite.

MÓDULOS Y HORARIOS DE ATENCIÓN

Las y los contribuyentes pueden realizar sus pagos en las cajas de la Presidencia Municipal, de lunes a viernes de 8:00 a 17:00 horas. También se ofrecen servicios en Desarrollo Urbano, ubicado en la Unidad Administrativa, de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 horas y sábados de 9:00 a 13:00 horas.

Otros puntos disponibles son el Mercado Juárez, con atención de lunes a sábado de 9:00 a 18:00 horas; la Central de Autobuses, de lunes a viernes de 9:00 a 16:00 horas; así como los módulos instalados en Soriana San Isidro y Plaza Patio, ambos abiertos de lunes a viernes de 9:00 a 16:00 horas y sábados de 9:00 a 13:00 horas.

El municipio reiteró su llamado a aprovechar estos estímulos, diseñados para facilitar la regularización de adeudos y promover una cultura tributaria responsable en la capital coahuilense.