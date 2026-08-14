Saltillo: Recibe UAAAN a mil 500 estudiantes de nuevo ingreso

Las actividades comenzaron el pasado 6 de agosto con un desayuno en el comedor universitario y posteriormente se llevó a cabo una sesión informativa en el Auditorio Carlos E. Martínez, donde fueron presentadas las autoridades universitarias encabezadas por el rector Alberto Flores Olivas.

Con el propósito de facilitar la integración de los estudiantes a la vida universitaria, la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN) puso en marcha el Programa de Inducción para Alumnos de Nuevo Ingreso 2026, dirigido a alrededor de mil 500 jóvenes que se incorporan a las distintas carreras de la institución., en Saltillo .

Durante su mensaje de bienvenida, el rector exhortó a los estudiantes a asumir con entusiasmo y responsabilidad la nueva etapa que comienzan, al señalar que la Universidad será su casa durante los próximos cuatro o cinco años.

También los invitó a aprovechar las oportunidades académicas, culturales, deportivas y extracurriculares que ofrece la UAAAN, con el objetivo de complementar su preparación profesional y alcanzar una formación integral.

Flores Olivas recomendó a los jóvenes acercarse a sus profesores y al personal de apoyo ante cualquier duda, además de fortalecer los vínculos de compañerismo durante su trayectoria universitaria.

Asimismo, destacó el prestigio de la institución, construido a lo largo de los años mediante el trabajo de estudiantes, docentes y egresados, y pidió a los nuevos integrantes de la comunidad universitaria poner todo su esfuerzo para alcanzar un desempeño académico sobresaliente.

Al finalizar su mensaje, expresó su confianza en que los estudiantes se convertirán en “brillantes Buitres de la Narro”.

ORIENTAN A LOS NUEVOS UNIVERSITARIOS

Como parte del programa de inducción se proyectó un video institucional y participaron los jefes de los distintos departamentos académicos, quienes explicaron a los jóvenes las áreas de acompañamiento disponibles durante su formación.