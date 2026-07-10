Saltillo: recuerde que este sábado realizarán poda y retiro de árboles en V. Carranza

Automovilistas y peatones que transiten este sábado 11 de julio por el bulevar Venustiano Carranza deberán extremar precauciones a partir de las 9:00 de la mañana, debido a trabajos de retiro y poda preventiva de árboles en distintos puntos del camellón central, anunció el Ayuntamiento de Saltillo.

Las maniobras se concentrarán a la altura de las calles Reynosa y Michoacán, así como en el tramo comprendido entre Álamo y Las Américas, donde serán retirados árboles y ramas que presentan riesgo de caída sobre la vialidad.