Saltillo: recuerde que este sábado realizarán poda y retiro de árboles en V. Carranza

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    Saltillo: recuerde que este sábado realizarán poda y retiro de árboles en V. Carranza
    Este sábado habrá trabajos de poda y retiro de árboles sobre el bulevar Venustiano Carranza. CORTESÍA.

Las labores comenzarán a las 9:00 de la mañana en el camellón central, principalmente a la altura de Reynosa y Michoacán y entre Álamo y Las Américas; se pide a conductores y peatones atender la señalización.

Automovilistas y peatones que transiten este sábado 11 de julio por el bulevar Venustiano Carranza deberán extremar precauciones a partir de las 9:00 de la mañana, debido a trabajos de retiro y poda preventiva de árboles en distintos puntos del camellón central, anunció el Ayuntamiento de Saltillo.

Las maniobras se concentrarán a la altura de las calles Reynosa y Michoacán, así como en el tramo comprendido entre Álamo y Las Américas, donde serán retirados árboles y ramas que presentan riesgo de caída sobre la vialidad.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/retiraran-y-podaran-arboles-de-riesgo-en-el-bulevar-venustiano-carranza-de-saltillo-BB22018081

Entre los trabajos programados se encuentra el retiro de un pino piñonero con una inclinación considerable, el cual permanece apoyado sobre una farola del alumbrado público y representa un riesgo para automovilistas, peatones y usuarios de la zona.

También será podada una rama de pino ubicada cerca del cruce de Reynosa y Michoacán, además de retirarse un árbol seco y otras ramas con posibilidad de caer sobre el bulevar.

$!Los trabajos buscan prevenir caídas de ramas y reducir riesgos para peatones y conductores.
Los trabajos buscan prevenir caídas de ramas y reducir riesgos para peatones y conductores. CORTESÍA.

El Gobierno Municipal pidió a la ciudadanía reducir la velocidad, respetar la señalización preventiva y facilitar las maniobras del personal encargado de los trabajos.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/podan-palmas-en-v-carranza-para-mejorar-visibilidad-y-seguridad-vial-en-saltillo-JM19622083

Las autoridades informaron que los ejemplares retirados serán sustituidos por nuevos árboles de la especie pino piñonero, como parte de las acciones para conservar y fortalecer el arbolado urbano de Saltillo.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Árboles
Prevención
Vialidad

Localizaciones


Saltillo

Organizaciones


ayuntamiento de saltillo

Vanguardia

Vanguardia

Somos un medio de comunicación digital e impreso con cinco décadas de historia; nos hemos consolidando como uno de los sitios de noticias más visitados del Noreste de México.

Como medio multiplataforma, nos distinguimos por ofrecer contenidos confiables y de alta calidad, abarcando una amplia gama de temas, desde política y estilo de vida hasta artes y cultura. Además, ofrecemos artículos de análisis, entretenimiento y recursos útiles a través de formatos innovadores en texto, fotografía y video, que permiten a nuestros lectores estar siempre bien informados con las noticias más relevantes del día.

Nos enorgullece tener un equipo editorial compuesto por periodistas especializados en Derechos Humanos, Deportes y Artes.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La sucia política norteamericana

La sucia política norteamericana
true

Coahuila: Interesan Jericó Abramo y Enrique Martínez y Morales a Morena y MC para 2027
true

POLITICÓN: Alfonso Cepeda, líder del SNTE, ¿un ‘soldado’ de la 4T con gustos neoliberales?
Katy Salinas afirmó que la violencia familiar ha cambiado de dinámica y que cada vez son más frecuentes las agresiones de hijos hacia sus madres.

Fiscalía detecta aumento de agresiones de hijos contra sus madres en Coahuila
Tomás Gutiérrez Merino informó que nuevas inversiones privadas fortalecerán los parques industriales de Ramos Arizpe pese al escenario internacional.

Ramos Arizpe anuncia inversiones por 200 mdd pese a retos del T-MEC
Medina continúa dentro del proceso mundialista tras participar en la gira de preparación realizada en España.

Mariangela Medina es convocada nuevamente con México Sub-20 rumbo al Mundial de Polonia
Un sacerdote y unas monjas bendecían los escombros de un edificio derrumbado en Catia La Mar, Venezuela.

Entre ruinas y cadáveres, Venezuela afronta el costo humano de los terremotos
Trump informó que Estados Unidos aceptó retomar el diálogo con Irán tras una solicitud de Teherán, pese a sostener que el alto al fuego ya terminó.

Trump reabre diálogo con Irán pese a declarar terminado el alto al fuego y llamar “basura” a su gobierno