Saltillo: recuerde que este sábado realizarán poda y retiro de árboles en V. Carranza
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Las labores comenzarán a las 9:00 de la mañana en el camellón central, principalmente a la altura de Reynosa y Michoacán y entre Álamo y Las Américas; se pide a conductores y peatones atender la señalización.
Automovilistas y peatones que transiten este sábado 11 de julio por el bulevar Venustiano Carranza deberán extremar precauciones a partir de las 9:00 de la mañana, debido a trabajos de retiro y poda preventiva de árboles en distintos puntos del camellón central, anunció el Ayuntamiento de Saltillo.
Las maniobras se concentrarán a la altura de las calles Reynosa y Michoacán, así como en el tramo comprendido entre Álamo y Las Américas, donde serán retirados árboles y ramas que presentan riesgo de caída sobre la vialidad.
Entre los trabajos programados se encuentra el retiro de un pino piñonero con una inclinación considerable, el cual permanece apoyado sobre una farola del alumbrado público y representa un riesgo para automovilistas, peatones y usuarios de la zona.
También será podada una rama de pino ubicada cerca del cruce de Reynosa y Michoacán, además de retirarse un árbol seco y otras ramas con posibilidad de caer sobre el bulevar.
El Gobierno Municipal pidió a la ciudadanía reducir la velocidad, respetar la señalización preventiva y facilitar las maniobras del personal encargado de los trabajos.
Las autoridades informaron que los ejemplares retirados serán sustituidos por nuevos árboles de la especie pino piñonero, como parte de las acciones para conservar y fortalecer el arbolado urbano de Saltillo.