Podan palmas en V. Carranza para mejorar visibilidad y seguridad vial en Saltillo

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Saltillo
/ 18 marzo 2026
    Podan palmas en V. Carranza para mejorar visibilidad y seguridad vial en Saltillo
    Se instó a la población a realizar los reportes correspondientes en caso de detectar algún riesgo en el arbolado de la ciudad. CORTESÍA

Los trabajos forman parte del programa “Aquí Andamos”, que también interviene plazas y vialidades en distintos sectores de la ciudad

Como parte de labores de mantenimiento urbano en Saltillo, el Ayuntamiento realizó trabajos de poda en palmas ubicadas sobre el camellón central del bulevar Venustiano Carranza, con el objetivo de mejorar la visibilidad y reducir riesgos para peatones y automovilistas.

De acuerdo con el alcalde Javier Díaz, estas acciones buscan prevenir la caída de hojas secas y estructuras que puedan representar un peligro en la vía pública.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/arranca-repavimentacion-de-la-colonia-aguila-de-oro-en-saltillo-BM19621440

“Nuestras cuadrillas del programa ‘Aquí Andamos’ son las encargadas de realizar estas labores de manera controlada y técnica, en las que se respetan las características de la especie y que contribuyen a que continúen con su desarrollo de manera adecuada y natural”, señaló.

Además, invitó a la ciudadanía a reportar cualquier situación de riesgo en el arbolado urbano a través del Chat Bot “Saltillo Fácil”, al 844-160-08-08, para su atención oportuna.

De forma paralela, brigadas de la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable intervinieron la plaza del fraccionamiento Santa Lucía, ubicada entre las calles Osuna, Montoro y el bulevar España.

$!Además de la poda de palmas, el Ayuntamiento continúa con labores de mantenimiento en plazas públicas.
Además de la poda de palmas, el Ayuntamiento continúa con labores de mantenimiento en plazas públicas. CORTESÍA

En ese espacio se realizaron trabajos de pintura en juegos infantiles, bancas y mobiliario urbano, así como limpieza general, con el fin de mejorar las condiciones para las actividades al aire libre.

El municipio informó que acciones similares se han llevado a cabo en otras colonias como La Madrid, El Toreo, Mirasierra, La Estrella, El Álamo, Hacienda Narro, Los Alpes, Morelos, Satélite Sur y Lomas del Refugio.

A la par, cuadrillas de Servicios Públicos reforzaron labores de limpieza en vialidades principales, incluyendo banquetas, laterales y el camellón central del bulevar Venustiano Carranza, en el tramo que va de Baja California hasta la carretera a Los Valdéz.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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