Podan palmas en V. Carranza para mejorar visibilidad y seguridad vial en Saltillo

Como parte de labores de mantenimiento urbano en Saltillo, el Ayuntamiento realizó trabajos de poda en palmas ubicadas sobre el camellón central del bulevar Venustiano Carranza, con el objetivo de mejorar la visibilidad y reducir riesgos para peatones y automovilistas. De acuerdo con el alcalde Javier Díaz, estas acciones buscan prevenir la caída de hojas secas y estructuras que puedan representar un peligro en la vía pública.

“Nuestras cuadrillas del programa ‘Aquí Andamos’ son las encargadas de realizar estas labores de manera controlada y técnica, en las que se respetan las características de la especie y que contribuyen a que continúen con su desarrollo de manera adecuada y natural”, señaló. Además, invitó a la ciudadanía a reportar cualquier situación de riesgo en el arbolado urbano a través del Chat Bot “Saltillo Fácil”, al 844-160-08-08, para su atención oportuna. De forma paralela, brigadas de la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable intervinieron la plaza del fraccionamiento Santa Lucía, ubicada entre las calles Osuna, Montoro y el bulevar España.

En ese espacio se realizaron trabajos de pintura en juegos infantiles, bancas y mobiliario urbano, así como limpieza general, con el fin de mejorar las condiciones para las actividades al aire libre. El municipio informó que acciones similares se han llevado a cabo en otras colonias como La Madrid, El Toreo, Mirasierra, La Estrella, El Álamo, Hacienda Narro, Los Alpes, Morelos, Satélite Sur y Lomas del Refugio. A la par, cuadrillas de Servicios Públicos reforzaron labores de limpieza en vialidades principales, incluyendo banquetas, laterales y el camellón central del bulevar Venustiano Carranza, en el tramo que va de Baja California hasta la carretera a Los Valdéz.

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