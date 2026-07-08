Retirarán y podarán árboles de riesgo en el bulevar Venustiano Carranza de Saltillo

Las labores iniciarán a las 9:00 de la mañana y forman parte de las acciones preventivas para reducir riesgos durante la actual temporada de lluvias y vientos, así como para garantizar condiciones más seguras en una de las principales vialidades de la ciudad.

El Gobierno Municipal de Saltillo realizará este sábado 11 de julio trabajos especializados de retiro y poda de árboles que representan un riesgo para automovilistas y peatones sobre el bulevar Venustiano Carranza. Estos trabajos forman parte de la estrategia permanente de prevención y protección de la población.

Entre las intervenciones programadas destaca el retiro de un árbol de la especie pino piñonero que presenta una inclinación considerable y se encuentra recargado sobre una farola del alumbrado público, situación que representa un alto riesgo para quienes transitan por la zona.

Asimismo, personal especializado realizará la poda preventiva de una rama de un pino piñonero ubicada entre las calles Reynosa y Michoacán, debido a que podría poner en peligro a peatones y automovilistas.

De igual forma, se retirará un árbol seco y se efectuarán podas de varias ramas en el tramo comprendido entre las calles Álamo y Las Américas.

El Gobierno Municipal informó que estas acciones son resultado de las inspecciones permanentes que se realizan para identificar árboles con daños estructurales, inclinaciones o enfermedades que puedan representar un riesgo para la población.

El director de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, Emmanuel Olache Valdés, destacó que, como parte del compromiso de fortalecer el arbolado urbano, cada uno de los ejemplares retirados será reemplazado por un nuevo árbol de la especie pino piñonero.