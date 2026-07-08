Retirarán y podarán árboles de riesgo en el bulevar Venustiano Carranza de Saltillo

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Saltillo
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    Retirarán y podarán árboles de riesgo en el bulevar Venustiano Carranza de Saltillo
    Se retirará un pino piñonero inclinado que se encuentra apoyado sobre una farola del alumbrado público. CORTESÍA

Los trabajos buscan prevenir accidentes durante la temporada de lluvias y vientos

El Gobierno Municipal de Saltillo realizará este sábado 11 de julio trabajos especializados de retiro y poda de árboles que representan un riesgo para automovilistas y peatones sobre el bulevar Venustiano Carranza. Estos trabajos forman parte de la estrategia permanente de prevención y protección de la población.

Las labores iniciarán a las 9:00 de la mañana y forman parte de las acciones preventivas para reducir riesgos durante la actual temporada de lluvias y vientos, así como para garantizar condiciones más seguras en una de las principales vialidades de la ciudad.

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Entre las intervenciones programadas destaca el retiro de un árbol de la especie pino piñonero que presenta una inclinación considerable y se encuentra recargado sobre una farola del alumbrado público, situación que representa un alto riesgo para quienes transitan por la zona.

Asimismo, personal especializado realizará la poda preventiva de una rama de un pino piñonero ubicada entre las calles Reynosa y Michoacán, debido a que podría poner en peligro a peatones y automovilistas.

De igual forma, se retirará un árbol seco y se efectuarán podas de varias ramas en el tramo comprendido entre las calles Álamo y Las Américas.

El Gobierno Municipal informó que estas acciones son resultado de las inspecciones permanentes que se realizan para identificar árboles con daños estructurales, inclinaciones o enfermedades que puedan representar un riesgo para la población.

El director de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, Emmanuel Olache Valdés, destacó que, como parte del compromiso de fortalecer el arbolado urbano, cada uno de los ejemplares retirados será reemplazado por un nuevo árbol de la especie pino piñonero.

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Con esta medida, señaló, además de reducir riesgos para la población, se contribuye a incrementar y conservar el patrimonio natural de la ciudad.

El Ayuntamiento de Saltillo exhortó a la ciudadanía a tomar precauciones durante el desarrollo de los trabajos y atender la señalización preventiva, con el fin de facilitar las labores y garantizar la seguridad de quienes circulan por el bulevar Venustiano Carranza.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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