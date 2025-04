Saltillo: ‘Recuperé a mi hija, pero necesito ayuda para protegerla’

TE PUEDE INTERESAR: Javier Díaz rinde cuentas a Saltillo: avances en seguridad, transporte y bienestar social marcan sus 100 primeros días de gobierno

Durán Gutiérrez, quien vive actualmente en un cuarto prestado en la colonia Valle de las Flores Infonavit junto a sus dos hijos, compartió su difícil situación económica y emocional en entrevista. “Soy de bajos recursos. En buscarla ya gasté todo. No tengo dinero ni para volver a ir a la fiscalía. Me prestan un cuarto, una señora nos da de comer. Trabajo por comisión, y si no vendo, no gano”, relató con la voz entrecortada.

A pesar de haber recuperado a su hija gracias al apoyo de las autoridades, el desafío ahora es otro: mantenerla a salvo y encontrar un entorno adecuado para su desarrollo. “Andrea ya había salido de casa antes. No entendía. Por eso su abuela me retiró el apoyo. Ahora estoy buscando algún internado o lugar donde pueda estar segura, porque prefiero eso a que ande en la calle”, explicó la madre.

Citlalic asegura que ha buscado apoyo por todos lados, sin éxito. “He pensado hasta en vender mi celular, pero es con lo que trabajo y me comunico. Si busco otro trabajo, dejo solos a mis hijos todo el día”, añadió.

El caso de Citlalic y Andrea pone en evidencia la necesidad urgente de programas de apoyo social, psicológico y educativo para madres en situación vulnerable, especialmente aquellas que enfrentan solas la crianza y protección de sus hijos.

UN LLAMADO A LAS AUTORIDADES

Durán Gutiérrez hace un llamado a los diferentes órdenes de gobierno para que no solo se celebre la localización de menores, sino que se acompañe a las familias en el proceso de reintegración, prevención y seguimiento. “Agradezco a la Fiscalía por ayudarme a recuperar a mi hija. Pero ahora necesito que alguien me ayude a seguir adelante, a protegerla. No quiero volver a pasar por lo mismo.”

CÓMO AYUDAR

Quienes deseen brindar apoyo a Citlalic Margarita Durán Gutiérrez, ya sea con información sobre instituciones de resguardo para menores, asistencia legal, psicológica, o con apoyo económico, pueden comunicarse directamente con ella al número 813 502 3353.