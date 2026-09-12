Saltillo refuerza acciones para proteger derechos de la niñez; recibe más de 8 mil propuestas del Cabildo Infantil

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    Saltillo refuerza acciones para proteger derechos de la niñez; recibe más de 8 mil propuestas del Cabildo Infantil
    Javier Díaz y Luly López encabezaron la sesión del Consejo Municipal para la Garantía de los Derechos Humanos de Niñas y Niños de Saltillo. CORTESÍA

El Cabildo Infantil recibió 8 mil 166 propuestas de estudiantes durante el primer semestre de 2026

El Gobierno Municipal de Saltillo informó que durante el primer semestre de 2026 se impulsaron diversas acciones enfocadas en la protección, salud, participación y desarrollo integral de niñas y niños, entre ellas el Cabildo Infantil, que reunió 8 mil 166 propuestas de estudiantes de tercero a sexto de primaria.

Los resultados fueron presentados durante la sesión ordinaria del Consejo Municipal para la Garantía de los Derechos Humanos de Niñas y Niños de Saltillo, encabezada por el alcalde Javier Díaz González y la presidenta honoraria del DIF Municipal, Luly López Naranjo.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/articulo-19-exige-capacitar-en-derechos-humanos-a-senador-luis-fernando-salazar-tras-amenazar-al-periodista-enrique-acevedo-GA23453137
$!Integrantes del Cabildo Infantil participaron en la sesión del Consejo Municipal.
Integrantes del Cabildo Infantil participaron en la sesión del Consejo Municipal. CORTESÍA

Durante el encuentro, Díaz González señaló que escuchar a la infancia y considerar sus planteamientos debe formar parte de las decisiones de gobierno. Afirmó que la administración municipal busca que niñas y niños crezcan en entornos seguros, protegidos y con mayores oportunidades, para lo cual consideró necesaria la coordinación entre autoridades, escuelas, instituciones, organizaciones sociales y familias.

Uno de los principales ejercicios de participación ciudadana dirigidos a este sector fue el Cabildo Infantil 2026, en el que estudiantes de primaria plantearon propuestas relacionadas con las necesidades de la niñez en Saltillo. En la sesión del Consejo, el alcalde infantil Gael Emiliano Agundis Rodríguez compartió además la experiencia de los integrantes del Cabildo en el programa de SIPINNA Digital.

Agundis Rodríguez destacó la importancia de mantener espacios en los que niñas y niños puedan expresar sus ideas y participar en asuntos que les conciernen. Señaló que estas acciones contribuyen a que puedan desarrollarse en condiciones de seguridad y con oportunidades para alcanzar sus objetivos.

Por su parte, Luly López Naranjo aseguró que el DIF Saltillo mantendrá las acciones dirigidas al bienestar de la infancia y sostuvo que las opiniones expresadas por niñas y niños deben ser tomadas en cuenta por las autoridades.

Salud, prevención y derechos

El informe presentado ante el Consejo también incluyó acciones relacionadas con salud, inclusión y protección de derechos. Entre ellas se encuentra la entrega de aparatos ortopédicos, la colocación de cinco implantes cocleares, terapias para niñas y niños en el Centro Municipal de Autismo “TEAcompaño con Amor”, así como brigadas de atención médica.

De manera permanente, el Municipio también desarrolla conferencias, talleres y actividades de concientización dirigidas a fortalecer la crianza y abordar temas como seguridad, sexualidad y derechos humanos de niñas, niños y adolescentes.

Estas acciones involucran a distintas áreas de la administración municipal, entre ellas las direcciones de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, Salud y Desarrollo Social, así como la Unidad de Integración Familiar, el Instituto Municipal de las Mujeres, el Instituto Municipal de Cultura, la Dirección de Turismo y la Unidad Administrativa de Educación.

$!El Cabildo Infantil 2026 reunió 8 mil 166 propuestas de estudiantes de tercero a sexto de primaria.
El Cabildo Infantil 2026 reunió 8 mil 166 propuestas de estudiantes de tercero a sexto de primaria. CORTESÍA

Durante la sesión, la procuradora para Niños, Niñas y la Familia del Estado de Coahuila, María Teresa Araiza Llaguno, reconoció el trabajo realizado por el Gobierno Municipal y el DIF Saltillo en materia de protección de la infancia.

La titular de la Pronnif destacó particularmente que las autoridades municipales no solo han abierto espacios para escuchar a niñas y niños, sino que también han dado seguimiento a algunas de sus propuestas surgidas del Cabildo Infantil.

$!María Teresa Araiza Llaguno, procuradora para Niños, Niñas y la Familia del Estado de Coahuila, destacó las acciones emprendidas en Saltillo para escuchar y atender las propuestas de la infancia.
María Teresa Araiza Llaguno, procuradora para Niños, Niñas y la Familia del Estado de Coahuila, destacó las acciones emprendidas en Saltillo para escuchar y atender las propuestas de la infancia. CORTESÍA

Al encuentro acudieron integrantes del Consejo Municipal para la Garantía de los Derechos Humanos de Niñas y Niños de Saltillo, así como madres y padres de quienes participaron en el Cabildo Infantil 2026.

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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