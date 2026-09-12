Artículo 19 exige capacitar en derechos humanos a senador Luis Fernando Salazar tras amenazar al periodista Enrique Acevedo

CDMX.- La organización Artículo 19 condenó las amenazas del senador morenista Luis Fernando Salazar contra el periodista Enrique Acevedo, luego de que expresó “vamos a ir tras de ti” tras la publicación de un reportaje en N+. Asimismo, exigió que el legislador se capacite en materia de derechos humanos para evitar repetir discursos estigmatizantes. Por medio de un comunicado, la ONG en defensa de los derechos de la prensa, exhortó al morenista a no “abusar de su rol público” y abstenerse de emitir comentarios amenazantes contra el periodista Enrique Acevedo o cualquier otro comunicador. Artículo 19 exige al senador Luis Fernando Salazar, en acorde con sus obligaciones internacionales por ejercer un cargo público, recibir capacitaciones sistemáticas en materia de derechos humanos y contribuir a generar un ambiente seguro y libre de cualquier forma de violencia que coloque en riesgo a las personas periodistas”, apuntó. La organización recordó que, según los Principios sobre Libertad de Expresión, las amenazas a cualquier persona periodista constituyen un “atentado directo contra el derecho a la libertad de expresión”, por lo que, consideró, “es obligación del Estado mexicano prevenir, investigar y sancionar dichas agresiones”.

¿QUÉ LE DIJO EL SENADOR LUIS FERNANDO SALAZAR AL PERIODISTA ENRIQUE ACEVEDO? La condena contra el senador comenzó cuando el pasado 8 de septiembre publicó un mensaje en su cuenta de X diciendo: “Que locura y que vergüenza, la exhibición del chayote plus al máximo. Enrique Acevedo vamos a ir tras de ti por vulgar mentiroso, eres un corriente, vergüenza te debería de dar”. El mensaje de Fernando Salazar vino un día después de que el periodista presentó durante el programa N+ Focus, un reportaje sobre la senadora con licencia y aspirante a la gubernatura de Baja California, Julieta Ramírez, donde se advierte un presunto acuerdo entre la legisladora y autoridades estadounidenses. Tras eliminar la amenaza de sus redes sociales, el senador Luis Fernando Salazar emitió una disculpa pública el pasado 10 de septiembre en la que señaló que el comentario contra de Acevedo se refería únicamente a la vía legal.

SHEINBAUM CONDENA EXPRESIÓN DE SENADOR MORENISTA En respuesta, la misma presidenta Claudia Sheinbaum Pardo condenó las expresiones del senador de su partido diciendo que no estaba de acuerdo con las frases que dijo y que dichos comentarios “no deben pasarse por alto”. Durante su conferencia de prensa del 11 de septiembre desde Chiapas, la mandataria federal hizo un llamado para que todos los funcionarios eviten amenazas de este tipo contra los periodistas pese a no estar de acuerdo con la información que publiquen. “Él quitó en la red social y pidió disculpas, y qué bueno, porque es un llamado a todas y todos los servidores públicos, de que nunca debemos utilizar esas palabras, podemos no estar de acuerdo con un periodista, una periodista, con un medio de comunicación, pero jamás debe utilizarse una palabra como amenaza”, enfatizó.