César y Bebeto se despiden del servicio; binomios caninos que marcaron la seguridad en Saltillo

El alcalde Javier Díaz González reconoció la trayectoria de los binomios caninos César y Bebeto, al señalar que su desempeño fue clave en tareas de prevención y reacción en Saltillo. “Culminan su servicio después de años de trabajo disciplinado y de alto impacto para la seguridad de Saltillo”, afirmó al enfatizar que ambos perros integraron operativos, acciones de proximidad y labores especializadas dentro de la corporación. TE PUEDE INTERESAR: Un año sin justicia: joven atropellado en Saltillo continúa con secuelas

De acuerdo con el edil, los resultados obtenidos por ambos canes reflejan su aportación directa en distintos frentes. Precisó que César participó en operativos carreteros, cateos con resultados positivos y actividades de prevención en escuelas, mientras que Bebeto destacó por su interacción con miles de estudiantes, exhibiciones públicas y acciones preventivas, fortaleciendo la relación entre la corporación y la ciudadanía. El comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana, Miguel Ángel Garza Félix, detalló el perfil de estos binomios. Explicó que Bebeto, pastor belga malinois, cuenta con especialización en detección de narcóticos, mientras que César, pastor alemán, posee doble propósito: detección y ataque.

“Han participado en más de 100 cateos y localizado cantidades importantes de narcóticos”, señaló, al tiempo que destacó que su labor trascendió lo operativo para convertirse en un símbolo de confianza. Desde la experiencia directa, la oficial Karina Reyna Ramos compartió detalles sobre Bebeto, a quien describió como un perro social y con amplia trayectoria dentro de la corporación.

“Él ha participado en muchas detenciones de narcóticos... tiene muchos reconocimientos”, comentó, al explicar que su jubilación responde a una indicación médica y que permanecerá bajo cuidado especializado en un entorno seguro y cercano a su círculo de trabajo. Por su parte, el oficial Armando Flores habló de su vínculo con César, con quien trabajó durante seis años.

“Fue algo más que un compañero porque lo adopté como parte de mi familia”, expresó. Indicó que César, al ser un perro de ataque, permanecerá bajo su resguardo tras su retiro, debido a que su perfil dificulta su adaptación con familias externas. Díaz González agregó que la historia de estos binomios no solo se mide en cifras operativas, sino en el impacto humano generado.

TE PUEDE INTERESAR: Llegan a Saltillo exobreros de AHMSA, exigen liquidaciones; denuncian retraso intencional y venta de activos “Su contribución queda en la historia operativa de la ciudad y en el fortalecimiento de nuestra corporación”, dijo, al reiterar que su retiro marca el cierre de un ciclo ejemplar para la Policía Municipal. César y Bebeto se despiden del servicio activo, pero permanecen como referente de disciplina, lealtad y vocación, símbolos de una labor que trascendió lo táctico para convertirse en parte del tejido social de Saltillo.