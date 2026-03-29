Saltillo refuerza estrategia de seguridad con coordinación entre autoridades y sociedad

La coordinación entre autoridades de los tres niveles de gobierno, junto con la participación de la iniciativa privada y la sociedad civil, continúa siendo la base de la estrategia para mantener la seguridad en Saltillo, afirmó el alcalde Javier Díaz González durante la más reciente reunión de la mesa de seguridad. En el encuentro participaron el fiscal general de Coahuila, Federico Fernández Montañez; el secretario de Seguridad Pública del Estado, Hugo Gutiérrez Rodríguez; así como representantes del Ejército Mexicano, la Marina Armada de México y la Guardia Nacional, quienes analizaron los indicadores de incidencia delictiva y revisaron nuevas acciones para fortalecer la prevención y reacción ante posibles hechos delictivos.

El alcalde destacó que el trabajo coordinado ha sido clave para mantener condiciones de paz y desarrollo en la capital del estado. “Agradezco a quienes integran esta mesa por ese trabajo cercano y coordinado bajo el liderazgo del gobernador Manolo Jiménez Salinas; la seguridad es la prioridad de prioridades porque cuando tenemos seguridad se impulsa el desarrollo de la ciudad”, expresó Díaz González. Durante la reunión se revisaron indicadores de seguridad y se plantearon ajustes en las estrategias operativas para reforzar la vigilancia y la capacidad de respuesta de las corporaciones policiales, con el objetivo de preservar la tranquilidad de las familias saltillenses.

Por su parte, el fiscal general del estado, Federico Fernández Montañez, subrayó que la coordinación entre autoridades y ciudadanía seguirá siendo fundamental para mantener los resultados positivos en materia de seguridad. “Seguiremos trabajando en ese sentido, por lo que pedimos el apoyo de las y los alcaldes; en este caso así lo hemos hecho con el alcalde Javier Díaz aquí en la capital del estado”, señaló.

En su intervención, el comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo, Miguel Ángel Garza Félix, informó que la incidencia delictiva en la ciudad presenta una disminución del 67 por ciento en lo que va del año, en comparación con el mismo periodo de 2025, lo que refleja los resultados de las estrategias implementadas. Garza Félix también dio a conocer que avanza el proceso de certificación internacional de la Policía Municipal por parte de la Comisión de Acreditación para Agencias de Aplicación de la Ley (CALEA). Explicó que hasta el momento se han revisado 156 directrices, sin que se hayan recibido observaciones, lo que coloca a la corporación en una etapa favorable dentro del proceso de acreditación. A su vez, el secretario de Seguridad Pública de Coahuila, Hugo Gutiérrez Rodríguez, reiteró que el gobierno estatal mantiene una coordinación permanente con los municipios, particularmente con Saltillo, para fortalecer las estrategias que permitan conservar la paz y tranquilidad de las familias. Durante la sesión también se reconoció el trabajo de elementos de la policía municipal que recientemente participaron en una intervención para salvaguardar la vida de una persona en situación de crisis. Los oficiales Mario Alberto Eguía Cantú y Jonathan Miguel Ángel Velázquez Robles recibieron un reconocimiento por su destacado desempeño al brindar apoyo oportuno a un ciudadano que intentaba atentar contra su vida, acción que fue resaltada como ejemplo del compromiso y vocación de servicio de la corporación. A la reunión acudieron además el delegado de la Fiscalía General del Estado en la región sureste, Julio César Loera Ruiz; el subsecretario operativo de Seguridad Pública de Coahuila, Héctor Flores Rodríguez; y el enlace de la Secretaría de Gobernación, Juan Dávila Tovar. También participaron representantes del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Marina Armada de México, el Poder Judicial del Estado, el Centro de Operaciones Estratégicas (COE), la Agencia de Investigación Criminal, el Centro de Justicia y Empoderamiento de las Mujeres, el C4, el Centro Nacional de Inteligencia, la Comisión Estatal de Derechos Humanos y la Policía Civil del Estado.

Por parte del gobierno municipal estuvieron presentes el jefe de Gabinete y Proyectos Estratégicos, César Iván Moreno Aguirre; el secretario del Ayuntamiento, Francisco Saracho Navarro; el secretario técnico municipal, Alfonso González Vélez; el regidor Mario Mata Quintero; el director de Protección Civil y Bomberos, Francisco Martínez Ávalos; así como la directora del Consejo Cívico de Instituciones de Coahuila, Sara Arizpe Ramos, además de titulares de diversas áreas de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Las autoridades coincidieron en que la continuidad de este modelo de coordinación institucional permitirá consolidar los avances en materia de seguridad y fortalecer la confianza de la ciudadanía en las instituciones encargadas de garantizar la paz en la capital de Coahuila.

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