Saltillo: Impulsan liderazgo juvenil con simulación del Modelo de Naciones Unidas

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Saltillo
/ 28 marzo 2026
    Saltillo: Impulsan liderazgo juvenil con simulación del Modelo de Naciones Unidas
    Estudiantes participaron como delegados en simulación del Modelo de Naciones Unidas; el Congreso del Estado fue el escenario de los debates de alto nivel. CORTESÍA

Estudiantes fortalecen pensamiento crítico, negociación y participación cívica mediante ejercicio académico con enfoque global

Con el objetivo de promover la participación activa de las juventudes, el Gobierno Municipal de Saltillo, a través del Instituto Municipal de la Juventud y en coordinación con el Consejo Municipal de la Juventud, realizó la primera edición de “Tu MUNicipio”, una simulación del Modelo de Naciones Unidas.

Durante dos días de actividades en el Congreso del Estado de Coahuila, 40 estudiantes de distintas preparatorias participaron como delegados, representando a diversos países y abordando problemáticas internacionales.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/saltillo-mejora-espacios-publicos-con-brigadas-aqui-andamos-FN19721206

El ejercicio permitió a las y los participantes fortalecer habilidades de análisis, diálogo y construcción de acuerdos en un entorno que replicó dinámicas diplomáticas.

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Se reconoció a los mejores participantes por su desempeño en debate y oratoria. CORTESÍA

FORMACIÓN PARA LA VIDA PÚBLICA

El director del Instituto Municipal de la Juventud, Abraham Ramírez Espinoza, subrayó la relevancia de generar espacios que impulsen el desarrollo integral de las juventudes.

Señaló que este tipo de actividades fomentan el interés por los asuntos globales, fortalecen el liderazgo y preparan a las y los jóvenes para involucrarse de manera activa en la vida pública.

Además, el modelo permitió desarrollar competencias clave como la oratoria, la negociación y el pensamiento crítico, herramientas esenciales para la toma de decisiones informadas.

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El evento se realizó en el Congreso del Estado de Coahuila durante dos días. CORTESÍA

RECONOCEN TALENTO Y PARTICIPACIÓN

Como parte del evento, se premió a la mejor delegación con un estímulo económico de 3 mil pesos, mientras que los reconocimientos a mejor orador y mejor oradora consistieron en mil pesos para cada uno.

El Gobierno Municipal agradeció el respaldo del Congreso del Estado de Coahuila y de su presidenta, Luz Elena Morales Núñez, por facilitar la realización de este ejercicio académico.

Con iniciativas como “Tu MUNicipio”, la administración municipal reafirma su compromiso de generar oportunidades que fortalezcan la participación juvenil y contribuyan a la construcción de una sociedad más involucrada.

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