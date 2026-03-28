Saltillo: Impulsan liderazgo juvenil con simulación del Modelo de Naciones Unidas

Con el objetivo de promover la participación activa de las juventudes, el Gobierno Municipal de Saltillo, a través del Instituto Municipal de la Juventud y en coordinación con el Consejo Municipal de la Juventud, realizó la primera edición de “Tu MUNicipio”, una simulación del Modelo de Naciones Unidas. Durante dos días de actividades en el Congreso del Estado de Coahuila, 40 estudiantes de distintas preparatorias participaron como delegados, representando a diversos países y abordando problemáticas internacionales.

El ejercicio permitió a las y los participantes fortalecer habilidades de análisis, diálogo y construcción de acuerdos en un entorno que replicó dinámicas diplomáticas.

FORMACIÓN PARA LA VIDA PÚBLICA El director del Instituto Municipal de la Juventud, Abraham Ramírez Espinoza, subrayó la relevancia de generar espacios que impulsen el desarrollo integral de las juventudes. Señaló que este tipo de actividades fomentan el interés por los asuntos globales, fortalecen el liderazgo y preparan a las y los jóvenes para involucrarse de manera activa en la vida pública. Además, el modelo permitió desarrollar competencias clave como la oratoria, la negociación y el pensamiento crítico, herramientas esenciales para la toma de decisiones informadas.

RECONOCEN TALENTO Y PARTICIPACIÓN Como parte del evento, se premió a la mejor delegación con un estímulo económico de 3 mil pesos, mientras que los reconocimientos a mejor orador y mejor oradora consistieron en mil pesos para cada uno. El Gobierno Municipal agradeció el respaldo del Congreso del Estado de Coahuila y de su presidenta, Luz Elena Morales Núñez, por facilitar la realización de este ejercicio académico. Con iniciativas como “Tu MUNicipio”, la administración municipal reafirma su compromiso de generar oportunidades que fortalezcan la participación juvenil y contribuyan a la construcción de una sociedad más involucrada.

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