Saltillo refuerza la protección ambiental con inversión en verificación vehicular y limpieza de arroyos

Saltillo
/ 26 diciembre 2025
    Saltillo refuerza la protección ambiental con inversión en verificación vehicular y limpieza de arroyos
    El alcalde Javier Díaz González destacó que la agenda ambiental del municipio busca mejorar la calidad de vida mediante inversión, prevención y participación ciudadana. FOTO: CORTESÍA

Como parte del eje Saltillo del Futuro, se fortaleció la protección ambiental mediante inversión en verificación vehicular, mantenimiento de áreas verdes, limpieza de arroyos y programas de educación ambiental

Como parte de la estrategia Saltillo del Futuro de la administración municipal 2025-2027, el alcalde Javier Díaz González informó sobre una serie de acciones orientadas a la protección y conservación del medio ambiente, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de la población y fomentar un desarrollo urbano sustentable.

$!Autoridades municipales entregaron el Premio a la Protección del Medio Ambiente 2025 a ciudadanos reconocidos por su compromiso con la conservación del entorno natural.
Autoridades municipales entregaron el Premio a la Protección del Medio Ambiente 2025 a ciudadanos reconocidos por su compromiso con la conservación del entorno natural. FOTO: CORTESÍA

Entre las primeras medidas implementadas destaca la instalación del Consejo de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, un órgano que promueve la participación activa de la sociedad, instituciones educativas y sectores productivos en programas de conservación, protección y mejora del entorno natural. “A través de este consejo impulsamos un trabajo conjunto que fortalece las políticas ambientales del municipio”, señaló el edil.

En materia de verificación vehicular, Díaz González informó que durante el presente año se realizó una inversión de 1.5 millones de pesos para la adquisición de cuatro máquinas verificadoras de última generación, lo que permitió modernizar esta área y reforzar las acciones para reducir emisiones contaminantes.

De manera paralela, las cuadrillas de parques y jardines desarrollaron una intensa labor de mantenimiento en áreas verdes de toda la ciudad. De acuerdo con el balance presentado, se realizaron 550 reparaciones con soldadura, 2 mil 500 acciones de pintura y mil 800 atenciones y cambios de sistemas hidráulicos, entre otros trabajos, beneficiando de forma directa a alrededor de 200 mil personas.

El director de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, Emmanuel Olache Valdés, destacó que la dependencia también opera programas de educación ambiental mediante talleres, cursos y pláticas sobre temas sensibles que afectan al medio ambiente y la fauna local. Estas actividades se llevaron a escuelas, empresas, dependencias gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil, con un alcance aproximado de 20 mil personas.

$!La Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable llevó a cabo la limpieza de arroyos en 260 puntos del municipio, donde se recolectaron cerca de 500 toneladas de residuos sólidos y vegetales.
La Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable llevó a cabo la limpieza de arroyos en 260 puntos del municipio, donde se recolectaron cerca de 500 toneladas de residuos sólidos y vegetales. FOTO: CORTESÍA

En cuanto al saneamiento de cauces naturales, el Municipio realizó labores de limpieza de arroyos que incluyeron el retiro de maleza y la recolección de basura. Durante el año que concluye se atendieron 260 puntos, donde se recolectaron cerca de 500 toneladas de residuos sólidos y vegetales.

Asimismo, la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable informó la detección de 97 tiraderos clandestinos, de los cuales 38 fueron reportados directamente por la ciudadanía, lo que subraya la relevancia del trabajo coordinado entre sociedad y gobierno para la protección del entorno.

Como cierre de estas acciones, el Ayuntamiento entregó el Premio a la Protección del Medio Ambiente edición 2025 a Graciela Patricia Arocha Gómez, María del Rocío Treviño Ulloa y Daniel Garza Tobón, en reconocimiento a su compromiso y contribución al bienestar del entorno natural en Saltillo.

Temas


Medio Ambiente

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Personajes


Javier Díaz González

Organizaciones


ayuntamiento de saltillo

Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de Mesa Regional en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

