Saltillo refuerza la protección ambiental con inversión en verificación vehicular y limpieza de arroyos

Como parte de la estrategia Saltillo del Futuro de la administración municipal 2025-2027, el alcalde Javier Díaz González informó sobre una serie de acciones orientadas a la protección y conservación del medio ambiente, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de la población y fomentar un desarrollo urbano sustentable.

Entre las primeras medidas implementadas destaca la instalación del Consejo de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, un órgano que promueve la participación activa de la sociedad, instituciones educativas y sectores productivos en programas de conservación, protección y mejora del entorno natural. “A través de este consejo impulsamos un trabajo conjunto que fortalece las políticas ambientales del municipio”, señaló el edil. En materia de verificación vehicular, Díaz González informó que durante el presente año se realizó una inversión de 1.5 millones de pesos para la adquisición de cuatro máquinas verificadoras de última generación, lo que permitió modernizar esta área y reforzar las acciones para reducir emisiones contaminantes. De manera paralela, las cuadrillas de parques y jardines desarrollaron una intensa labor de mantenimiento en áreas verdes de toda la ciudad. De acuerdo con el balance presentado, se realizaron 550 reparaciones con soldadura, 2 mil 500 acciones de pintura y mil 800 atenciones y cambios de sistemas hidráulicos, entre otros trabajos, beneficiando de forma directa a alrededor de 200 mil personas. El director de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, Emmanuel Olache Valdés, destacó que la dependencia también opera programas de educación ambiental mediante talleres, cursos y pláticas sobre temas sensibles que afectan al medio ambiente y la fauna local. Estas actividades se llevaron a escuelas, empresas, dependencias gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil, con un alcance aproximado de 20 mil personas.