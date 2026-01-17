Saltillo refuerza mantenimiento de espacios públicos al oriente y centro de la ciudad

Saltillo
/ 17 enero 2026
    Saltillo refuerza mantenimiento de espacios públicos al oriente y centro de la ciudad
    Cuadrillas del programa “Aquí Andamos” realizaron trabajos de rehabilitación y pintura en la plaza del fraccionamiento Nuevo Mirasierra. FOTO: CORTESÍA

El Gobierno Municipal de Saltillo rehabilitó y dio mantenimiento a plazas públicas y áreas verdes en sectores oriente y centro de la ciudad

Como parte de la estrategia integral para mejorar la seguridad, la imagen urbana y la convivencia social, el Gobierno Municipal de Saltillo realizó trabajos de rehabilitación y mantenimiento en la plaza pública del fraccionamiento Nuevo Mirasierra, al oriente de la ciudad, con acciones enfocadas en el equipamiento urbano y las áreas recreativas.

Bajo la administración del alcalde Javier Díaz González y con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, cuadrillas del programa “Aquí Andamos” intervinieron el espacio ubicado entre las calles Ajusco, Tacaná y Cofre de Perote, donde se llevaron a cabo labores de soldadura, reparación estructural y pintura en juegos infantiles, bancas y mobiliario urbano.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Necesitas apoyo del DIF? Arranca actualización del padrón de Apoyos Económicos en Saltillo

$!Con acciones de reparación, pintura y limpieza se mejora la seguridad, la imagen urbana y la convivencia social.
Con acciones de reparación, pintura y limpieza se mejora la seguridad, la imagen urbana y la convivencia social. FOTO: CORTESÍA

El edil destacó que estas acciones permiten ofrecer espacios públicos más seguros y funcionales para las familias, en especial para niñas y niños, al corregir piezas sueltas, daños estructurales y posibles riesgos derivados del desgaste por uso constante y condiciones climáticas.

De manera complementaria, personal de la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable aplicó pintura en bancas, postes de luminarias y juegos infantiles, con el objetivo de mejorar la imagen urbana y generar entornos más ordenados, limpios y atractivos para la comunidad.

$!Personal municipal llevó a cabo limpieza y retiro de desechos en áreas verdes y cauces naturales para reducir riesgos a la salud y mejorar el entorno urbano.
Personal municipal llevó a cabo limpieza y retiro de desechos en áreas verdes y cauces naturales para reducir riesgos a la salud y mejorar el entorno urbano. FOTO: CORTESÍA

El Ayuntamiento informó que este tipo de trabajos se realizan de forma permanente en distintos puntos de la ciudad, incluidos los sectores sur, norte, poniente, oriente y la Zona Centro, como parte de una política continua de recuperación de espacios públicos que fomente la convivencia comunitaria y el esparcimiento.

En atención a reportes ciudadanos realizados a través del Chat Bot “Saltillo Fácil”, personal municipal también efectuó labores de deshierbe, limpieza general y poda de arbolado en plazas públicas y áreas verdes de la colonia Oceanía, así como el retiro de basura y escombro en diversos puntos del sector oriente.

Asimismo, para fortalecer la seguridad y prevenir problemas de salud, se realizó una limpieza profunda del cauce natural que corre paralelo a la calle Angostura, entre Francisco Zaragoza y Jesús Nuncio, en la Zona Centro, donde vecinas y vecinos reconocieron la intervención municipal para eliminar desechos que representaban un foco de riesgo.

Temas


Rehabilitación

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Personajes


Javier Díaz González

Organizaciones


ayuntamiento de saltillo

Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Un barco navega por una bahía con agua congelada a las afueras de Nuuk, Groenlandia.

Trump anuncia aranceles del 10% a Francia, Alemania y más, por apoyo a Groenlandia
Morenistas coinciden que el caso contra VANGUARDIA refleja prácticas irregulares históricas.

Diputados de Morena cuestionan fallas en la Fiscalía tras detención y liberación de Armando Castilla
Ricardo Salinas: Delirio de persecución

Ricardo Salinas: Delirio de persecución
true

POLITICÓN: Adrián de la Garza, cabeza de red que controla Fiscalía y otros órganos de NL
El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, habla en la Reserva Federal, el 10 de diciembre de 2025, en Washington.

Un desglose de la disputa entre Trump y Powell
Las personas despedidas fueron citadas esta mañana en las oficinas de Recursos Humanos de General Motors del complejo de Ramos Arizpe.

Saltillo: Confirma GM despido de 1900 empleados; alineará demanda de eléctricos (video)
Varios taxistas acudieron al llamado de auxilio de su compañero, quien fue despojado de sus pertenencias por dos delincuentes, en la colonia Australia.

Taxistas y vecinos someten a presuntos asaltantes en colonia Australia, al sur de Saltillo
La leche es una fuente conveniente de calcio, pero no es la única ni necesariamente la mejor para todos.

¿La leche realmente fortalece los huesos? Lo que dice la ciencia