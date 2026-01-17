Saltillo refuerza mantenimiento de espacios públicos al oriente y centro de la ciudad
El Gobierno Municipal de Saltillo rehabilitó y dio mantenimiento a plazas públicas y áreas verdes en sectores oriente y centro de la ciudad
Como parte de la estrategia integral para mejorar la seguridad, la imagen urbana y la convivencia social, el Gobierno Municipal de Saltillo realizó trabajos de rehabilitación y mantenimiento en la plaza pública del fraccionamiento Nuevo Mirasierra, al oriente de la ciudad, con acciones enfocadas en el equipamiento urbano y las áreas recreativas.
Bajo la administración del alcalde Javier Díaz González y con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, cuadrillas del programa “Aquí Andamos” intervinieron el espacio ubicado entre las calles Ajusco, Tacaná y Cofre de Perote, donde se llevaron a cabo labores de soldadura, reparación estructural y pintura en juegos infantiles, bancas y mobiliario urbano.
El edil destacó que estas acciones permiten ofrecer espacios públicos más seguros y funcionales para las familias, en especial para niñas y niños, al corregir piezas sueltas, daños estructurales y posibles riesgos derivados del desgaste por uso constante y condiciones climáticas.
De manera complementaria, personal de la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable aplicó pintura en bancas, postes de luminarias y juegos infantiles, con el objetivo de mejorar la imagen urbana y generar entornos más ordenados, limpios y atractivos para la comunidad.
El Ayuntamiento informó que este tipo de trabajos se realizan de forma permanente en distintos puntos de la ciudad, incluidos los sectores sur, norte, poniente, oriente y la Zona Centro, como parte de una política continua de recuperación de espacios públicos que fomente la convivencia comunitaria y el esparcimiento.
En atención a reportes ciudadanos realizados a través del Chat Bot “Saltillo Fácil”, personal municipal también efectuó labores de deshierbe, limpieza general y poda de arbolado en plazas públicas y áreas verdes de la colonia Oceanía, así como el retiro de basura y escombro en diversos puntos del sector oriente.
Asimismo, para fortalecer la seguridad y prevenir problemas de salud, se realizó una limpieza profunda del cauce natural que corre paralelo a la calle Angostura, entre Francisco Zaragoza y Jesús Nuncio, en la Zona Centro, donde vecinas y vecinos reconocieron la intervención municipal para eliminar desechos que representaban un foco de riesgo.