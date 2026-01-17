Saltillo refuerza mantenimiento de espacios públicos al oriente y centro de la ciudad

Como parte de la estrategia integral para mejorar la seguridad, la imagen urbana y la convivencia social, el Gobierno Municipal de Saltillo realizó trabajos de rehabilitación y mantenimiento en la plaza pública del fraccionamiento Nuevo Mirasierra, al oriente de la ciudad, con acciones enfocadas en el equipamiento urbano y las áreas recreativas. Bajo la administración del alcalde Javier Díaz González y con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, cuadrillas del programa “Aquí Andamos” intervinieron el espacio ubicado entre las calles Ajusco, Tacaná y Cofre de Perote, donde se llevaron a cabo labores de soldadura, reparación estructural y pintura en juegos infantiles, bancas y mobiliario urbano. TE PUEDE INTERESAR: ¿Necesitas apoyo del DIF? Arranca actualización del padrón de Apoyos Económicos en Saltillo

El edil destacó que estas acciones permiten ofrecer espacios públicos más seguros y funcionales para las familias, en especial para niñas y niños, al corregir piezas sueltas, daños estructurales y posibles riesgos derivados del desgaste por uso constante y condiciones climáticas. De manera complementaria, personal de la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable aplicó pintura en bancas, postes de luminarias y juegos infantiles, con el objetivo de mejorar la imagen urbana y generar entornos más ordenados, limpios y atractivos para la comunidad.