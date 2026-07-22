Saltillo refuerza seguridad vial con renovación de muros de contención

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    Saltillo refuerza seguridad vial con renovación de muros de contención
    Personal del IMMUS sustituyó y alineó muros de contención en tres de los principales bulevares de Saltillo. CORTESÍA

Operativo interviene vialidades de alta circulación para reducir riesgos y conservar la infraestructura urbana

El Gobierno Municipal de Saltillo puso en marcha un operativo móvil para la sustitución y alineamiento de muros de contención en algunos de los principales bulevares de la ciudad, como parte de las acciones orientadas a fortalecer la infraestructura vial y mejorar las condiciones de seguridad para automovilistas.

La estrategia fue instruida por el alcalde Javier Díaz González y forma parte del programa “Aquí andamos”, mediante el cual el Ayuntamiento realiza labores permanentes de mantenimiento en vialidades con alta afluencia vehicular y en distintos sectores habitacionales.

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Los trabajos son ejecutados por personal del Instituto Municipal de Movilidad Urbana Sostenible (IMMUS), que en esta primera etapa sustituyó siete piezas dañadas y realizó el alineamiento de delimitadores de concreto desplazados por accidentes viales y el desgaste provocado por el tránsito constante.

MANTENIMIENTO EN CORREDORES DE ALTA CIRCULACIÓN

Las labores se concentraron en el bulevar Nazario S. Ortiz Garza, a la altura del puente vehicular del bulevar Rufino Tamayo; en el bulevar Jesús Valdés Sánchez, sobre el puente del bulevar Eulalio Gutiérrez Treviño; y en el bulevar Fundadores, a la altura del puente vehicular de la Calle 17, considerados tres de los corredores con mayor flujo vehicular de la capital coahuilense.

$!El operativo forma parte del programa “Aquí andamos”, orientado al mantenimiento permanente de la infraestructura vial y la seguridad de los automovilistas.
El operativo forma parte del programa “Aquí andamos”, orientado al mantenimiento permanente de la infraestructura vial y la seguridad de los automovilistas. CORTESÍA

El director del IMMUS, Víctor de la Rosa Molina, señaló que estas acciones tienen como finalidad preservar en condiciones óptimas la infraestructura vial, disminuir riesgos para quienes utilizan diariamente estas arterias y contribuir a una circulación más ordenada y segura.

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Agregó que el instituto mantiene recorridos permanentes de supervisión para identificar oportunamente daños en la infraestructura y atenderlos antes de que representen un riesgo para automovilistas o peatones.

Con este tipo de intervenciones, el Gobierno Municipal busca mantener en funcionamiento los dispositivos de protección vial y responder de manera preventiva al desgaste que registra la infraestructura urbana como consecuencia del crecimiento de la movilidad en Saltillo.

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