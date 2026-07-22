DIF Saltillo y Operation Smile unen esfuerzos para apoyar a pacientes con labio y paladar hendido

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    DIF Saltillo y Operation Smile unen esfuerzos para apoyar a pacientes con labio y paladar hendido
    Ambas organizaciones firmaron un convenio para apoyar a pacientes con labio y paladar hendido. CORTESÍA

El acuerdo busca facilitar cirugías reconstructivas especializadas para personas en situación de vulnerabilidad

Con el objetivo de contribuir a mejorar la calidad de vida de personas con labio y paladar hendido, el DIF Saltillo y la organización médica internacional Operation Smile firmaron un convenio de colaboración para fortalecer la atención y facilitar el acceso a cirugías reconstructivas especializadas para pacientes en situación de vulnerabilidad.

El acuerdo fue suscrito por Luly López Naranjo, presidenta honoraria del DIF Saltillo, y Óscar Mauricio Rojas Londoño, director ejecutivo de Operation Smile, organización médica internacional sin fines de lucro fundada en 1982, que actualmente tiene presencia en más de 60 países y brinda cirugías reconstructivas gratuitas a personas con estas malformaciones congénitas, principalmente en comunidades vulnerables.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/dif-saltillo-fortalece-alianza-con-universidades-para-ampliar-la-inclusion-AJ22090514

“Estamos muy contentos de poder firmar este convenio que, sin duda, mejorará la calidad de vida de saltillenses que más lo requieren a través de las cirugías de labio y paladar hendido”, refirió Luly López Naranjo.

La presidenta honoraria del DIF Saltillo destacó los más de 40 años de experiencia de Operation Smile en la atención médica humanitaria, así como el desarrollo de modelos de atención integral que contemplan no solo la intervención quirúrgica, sino también el seguimiento multidisciplinario de los pacientes a largo plazo.

Señaló que el convenio permitirá contribuir a disminuir la morbilidad asociada a malformaciones congénitas, atender una necesidad relevante de salud pública y fortalecer los programas de asistencia social que desarrolla el DIF Saltillo. Asimismo, destacó que el acuerdo permitirá vincular al municipio con organismos internacionales de reconocido prestigio.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/dif-saltillo-entrega-30-aparatos-ortopedicos-suman-mas-de-450-en-la-actual-administracion-BD22300670

Por su parte, Óscar Mauricio Rojas Londoño informó que, a nivel global, Operation Smile ha realizado más de 350 mil cirugías gratuitas para niñas, niños, jóvenes y adultos con labio y paladar hendido.

“En Operation Smile garantizamos el acceso a tratamientos quirúrgicos especializados de alta calidad para niñas y niños con labio y paladar hendido en situación de vulnerabilidad, eliminando barreras económicas y fortaleciendo la atención integral desde el ámbito municipal”, dijo.

$!El convenio busca contribuir a disminuir complicaciones asociadas a malformaciones congénitas.
El convenio busca contribuir a disminuir complicaciones asociadas a malformaciones congénitas. CORTESÍA

La colaboración contempla el fortalecimiento de acciones encaminadas a brindar atención especializada a pacientes que requieren este tipo de procedimientos, con énfasis en quienes enfrentan condiciones de vulnerabilidad y dificultades para acceder a servicios médicos especializados.

Durante la firma del convenio también estuvieron presentes Alfonso Figueroa Vicuña, director general del DIF Saltillo; Gloria Leticia Flores Ríos, directora de Salud del DIF Saltillo, y Carlos Alatorre, gerente de responsabilidad social de Christus Muguerza.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Salud
Cirugías

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Reclutamiento en Morena

Reclutamiento en Morena
true

POLITICÓN: Rocky deja lección en Coahuila: cuando la sociedad exige, la autoridad responde
true

‘El Mayo’ Zambada: justicia en EU; impunidad en México
El Parque Mirador será sede de la verbena popular y de las tradicionales Mañanitas por el 449 aniversario de Saltillo.

¡Todo listo para el cumpleaños de Saltillo! Así serán los festejos por sus 449 años
Alejandro Gutiérrez, integrante de la asociación Dignidad Animal, confirmó el fallecimiento de Rocky, cuyo caso provocó indignación nacional y derivó en un proceso penal contra la presunta responsable.

Confirman muerte de Rocky, perro arrastrado por una camioneta en Saltillo
Con cinco etapas por disputarse, Del Toro continúa en el tercer lugar de la clasificación general del Tour de Francia 2026.

Isaac del Toro mantiene el podio del Tour de Francia 2026 tras una sólida contrarreloj
Durante una prueba de ciberseguridad, uno de sus modelos logró escapar parcialmente de un entorno controlado, explotar una vulnerabilidad y comprometer sistemas de Hugging Face.

¿La rebelión de las máquinas?... OpenAI reconoce que su IA se rebeló y lanzó ciberataque ‘sin precedentes’
Expertos en no proliferación nuclear advierten que cualquier centrifugadora en funcionamiento dentro de Arabia Saudita podría abrir la puerta a un posible programa de armas para esta monarquía absoluta.

Se prevé que Estados Unidos firme un acuerdo nuclear con Arabia Saudita