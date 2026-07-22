DIF Saltillo y Operation Smile unen esfuerzos para apoyar a pacientes con labio y paladar hendido

Con el objetivo de contribuir a mejorar la calidad de vida de personas con labio y paladar hendido, el DIF Saltillo y la organización médica internacional Operation Smile firmaron un convenio de colaboración para fortalecer la atención y facilitar el acceso a cirugías reconstructivas especializadas para pacientes en situación de vulnerabilidad. El acuerdo fue suscrito por Luly López Naranjo, presidenta honoraria del DIF Saltillo, y Óscar Mauricio Rojas Londoño, director ejecutivo de Operation Smile, organización médica internacional sin fines de lucro fundada en 1982, que actualmente tiene presencia en más de 60 países y brinda cirugías reconstructivas gratuitas a personas con estas malformaciones congénitas, principalmente en comunidades vulnerables.

“Estamos muy contentos de poder firmar este convenio que, sin duda, mejorará la calidad de vida de saltillenses que más lo requieren a través de las cirugías de labio y paladar hendido”, refirió Luly López Naranjo. La presidenta honoraria del DIF Saltillo destacó los más de 40 años de experiencia de Operation Smile en la atención médica humanitaria, así como el desarrollo de modelos de atención integral que contemplan no solo la intervención quirúrgica, sino también el seguimiento multidisciplinario de los pacientes a largo plazo. Señaló que el convenio permitirá contribuir a disminuir la morbilidad asociada a malformaciones congénitas, atender una necesidad relevante de salud pública y fortalecer los programas de asistencia social que desarrolla el DIF Saltillo. Asimismo, destacó que el acuerdo permitirá vincular al municipio con organismos internacionales de reconocido prestigio.

Por su parte, Óscar Mauricio Rojas Londoño informó que, a nivel global, Operation Smile ha realizado más de 350 mil cirugías gratuitas para niñas, niños, jóvenes y adultos con labio y paladar hendido. “En Operation Smile garantizamos el acceso a tratamientos quirúrgicos especializados de alta calidad para niñas y niños con labio y paladar hendido en situación de vulnerabilidad, eliminando barreras económicas y fortaleciendo la atención integral desde el ámbito municipal”, dijo.

La colaboración contempla el fortalecimiento de acciones encaminadas a brindar atención especializada a pacientes que requieren este tipo de procedimientos, con énfasis en quienes enfrentan condiciones de vulnerabilidad y dificultades para acceder a servicios médicos especializados. Durante la firma del convenio también estuvieron presentes Alfonso Figueroa Vicuña, director general del DIF Saltillo; Gloria Leticia Flores Ríos, directora de Salud del DIF Saltillo, y Carlos Alatorre, gerente de responsabilidad social de Christus Muguerza.

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