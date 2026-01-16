Saltillo: Refuerzan seguridad vial con pintura reflejante en distintas vialidades

Con el objetivo de fortalecer la seguridad vial y optimizar la movilidad urbana, el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, instruyó los trabajos de delimitación de carriles centrales en diversas vialidades de la ciudad, como parte de una estrategia integral para ordenar la circulación y mejorar los traslados de las familias saltillenses.

Con el apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, brigadas del programa “Aquí Andamos” trabajaron en la aplicación de pintura blanca con reflejante para delimitar los carriles del periférico Luis Echeverría Álvarez, en el tramo comprendido entre la Prolongación Francisco de Urdiñola y la Calzada Antonio Narro, al sur de la ciudad.

TE PUEDE INTERESAR: Refuerza Saltillo limpieza de arroyos y vialidades para prevenir inundaciones

Estas acciones permiten brindar mayor certidumbre a las y los automovilistas, al definir claramente los espacios de circulación, lo que disminuye maniobras riesgosas, invasiones de carril y conflictos viales, especialmente en zonas de alta afluencia vehicular.

El alcalde Javier Díaz destacó que la correcta señalización de los carriles centrales contribuye a mejorar la fluidez del tránsito, al evitar cuellos de botella y agilizar los traslados durante las horas pico, además de favorecer una movilidad más eficiente para quienes utilizan diariamente las principales avenidas de Saltillo.

Asimismo, informó que estos trabajos se intensifican en distintos puntos de la ciudad, como los bulevares Francisco Coss, Fundadores, Venustiano Carranza, Luis Donaldo Colosio, Mirasierra, Prolongación Francisco de Urdiñola, Emilio Arizpe de la Maza y Antonio Cárdenas, así como en las calzadas Antonio Narro y Francisco I. Madero, entre otras vialidades.

De manera complementaria, y para incrementar la seguridad de peatones y automovilistas, personal de la Dirección de Servicios Públicos intensificó los trabajos de limpieza general y deshierbe del camellón central de la Prolongación Francisco de Urdiñola, en el tramo que va del periférico Luis Echeverría Álvarez al bulevar Emilio Arizpe de la Maza.

Estas labores buscan ofrecer entornos más seguros, ordenados y con mejor calidad de vida para las y los saltillenses, así como para quienes visitan la ciudad.

Acciones en favor de la ciudadanía

Con el fin de salvaguardar la integridad de las familias, especialmente de quienes habitan en zonas cercanas a cauces naturales, el Gobierno Municipal continúa con los trabajos de limpieza, deshierbe y retiro de basura en distintos puntos de la ciudad.