Saltillo: Refuerzan seguridad y prevención con estudiantes de la Universidad La Salle

Como parte del programa de Vinculación Universitaria, la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en coordinación con el Ejército Mexicano, sostuvo un encuentro con estudiantes de la Universidad La Salle, con el objetivo de fortalecer la prevención del delito y acercar a la comunidad universitaria a las autoridades de seguridad.

Durante la jornada, se integró a estudiantes y docentes a grupos de WhatsApp de seguridad, se pusieron a disposición las distintas áreas de la Comisaría y se impartieron charlas informativas sobre temas preventivos. El comisionado de Seguridad, Miguel Ángel Garza Félix, destacó que estas acciones responden a una prioridad establecida por el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González.

“La seguridad de la juventud es una prioridad de nuestro alcalde Javier Díaz González y por ello estamos aquí, para dotarles de información y herramientas para su protección”, expresó Garza Félix, quien estuvo acompañado del coronel de Infantería de Estado Mayor, Luis Adolfo Márquez Tello, comandante del 69 Batallón de Infantería.

A través del programa Vinculación Universitaria, la Comisaría visita instituciones educativas para presentar a los estudiantes los distintos agrupamientos y áreas especializadas que la conforman, así como las funciones que desempeña cada una en favor de la seguridad ciudadana.