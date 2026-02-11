Saltillo: Refuerzan seguridad y prevención con estudiantes de la Universidad La Salle

Saltillo
/ 11 febrero 2026
    Saltillo: Refuerzan seguridad y prevención con estudiantes de la Universidad La Salle
    Estudiantes y docentes fueron integrados a grupos de WhatsApp de seguridad para mantener comunicación directa con la Comisaría. CORTESÍA

El objetivo del encuentro fue fortalecer la prevención del delito y acercar a las autoridades a la comunidad estudiantil

Como parte del programa de Vinculación Universitaria, la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en coordinación con el Ejército Mexicano, sostuvo un encuentro con estudiantes de la Universidad La Salle, con el objetivo de fortalecer la prevención del delito y acercar a la comunidad universitaria a las autoridades de seguridad.

Durante la jornada, se integró a estudiantes y docentes a grupos de WhatsApp de seguridad, se pusieron a disposición las distintas áreas de la Comisaría y se impartieron charlas informativas sobre temas preventivos. El comisionado de Seguridad, Miguel Ángel Garza Félix, destacó que estas acciones responden a una prioridad establecida por el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González.

“La seguridad de la juventud es una prioridad de nuestro alcalde Javier Díaz González y por ello estamos aquí, para dotarles de información y herramientas para su protección”, expresó Garza Félix, quien estuvo acompañado del coronel de Infantería de Estado Mayor, Luis Adolfo Márquez Tello, comandante del 69 Batallón de Infantería.

A través del programa Vinculación Universitaria, la Comisaría visita instituciones educativas para presentar a los estudiantes los distintos agrupamientos y áreas especializadas que la conforman, así como las funciones que desempeña cada una en favor de la seguridad ciudadana.

$!Se impartieron charlas preventivas sobre temas de seguridad y protección ciudadana.
Se impartieron charlas preventivas sobre temas de seguridad y protección ciudadana. CORTESÍA

Durante la charla se abordaron temas como ciberdelitos, violencia de género, accidentes viales, concientización y prevención del delito, además de establecer un canal directo de comunicación mediante un grupo de WhatsApp entre la Comisaría, estudiantes y docentes.

Por su parte, el coronel Luis Adolfo Márquez Tello señaló que la seguridad nacional se construye de manera conjunta y reconoció el trabajo que realiza la Policía Municipal de Saltillo.

“Veo un equipo muy integrado en la policía que usted representa, yo los felicito. Como autoridad federal que soy, como Ejército, he visto bastantes policías municipales, pero aquí yo veo un equipo muy integrado, muy organizado: ¡felicidades!”, destacó.

El rector de la Universidad La Salle, Gustavo Ramírez Barba, agradeció la visita de las autoridades y reconoció la labor que realizan en materia de seguridad.

“Estamos muy agradecidos. Es la primera expresión que quisiera hacer por las personas que en la sociedad están dedicadas a la seguridad de todas y todos”, señaló, y agregó que el encuentro dejó una impresión positiva por la diversidad de áreas y la coordinación entre los distintos cuerpos de seguridad.

“Yo creo que el impacto que tuvo este evento será muy positivo”, concluyó.

Temas


Seguridad
estudiantes

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

