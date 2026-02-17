Saltillo: rehabilitación de canal pluvial en carretera Los Valdez alcanza 50% de avance

Saltillo
/ 17 febrero 2026
    Saltillo: rehabilitación de canal pluvial en carretera Los Valdez alcanza 50% de avance
    Autoridades municipales supervisan el armado de acero y la construcción de muros de contención en el canal. CORTESÍA

El Gobierno Municipal de Saltillo reportó un avance del 50% en la rehabilitación del canal pluvial a cielo abierto sobre la carretera Los Valdez, obra que busca prevenir inundaciones

La rehabilitación del canal pluvial a cielo abierto ubicado sobre la carretera Los Valdez registra un progreso del 50 por ciento, informó el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, quien supervisó los trabajos en el tramo frente al fraccionamiento Country Club.

El edil explicó que la intervención forma parte de las acciones correctivas derivadas de los daños provocados por las intensas lluvias registradas en 2025, las cuales generaron afectaciones importantes en infraestructura hidráulica de la capital. Para esta obra se destinó una inversión de 4.8 millones de pesos.

$!Personal de Infraestructura trabaja en la reubicación de tubería y reforzamiento de muros para prevenir inundaciones en el sector Country Club.
Personal de Infraestructura trabaja en la reubicación de tubería y reforzamiento de muros para prevenir inundaciones en el sector Country Club. CORTESÍA

Díaz González subrayó que el proyecto cuenta con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas y reiteró que el objetivo principal es reducir riesgos durante futuras temporadas de precipitaciones, particularmente en zonas habitacionales cercanas al canal.

INTERVENCIÓN TÉCNICA

Por su parte, el director de Infraestructura y Obra Pública, Antonio Nerio Maltos, detalló que actualmente se ejecutan trabajos de reubicación de tubería de drenaje sanitario para garantizar el flujo adecuado del agua a través de la losa del canal.

Precisó que las cuadrillas avanzan en el trazo y nivelación de la losa de escurrimiento, así como en la demolición y retiro de muros de mampostería que resultaron dañados por la contingencia. Asimismo, se lleva a cabo el colado de plantilla que permitirá la colocación del acero de refuerzo para la nueva losa.

El funcionario agregó que se contempla el armado con doble parrilla de acero y el cimbrado de muros de contención para estabilizar el talud contiguo a la carretera Los Valdez, con el fin de fortalecer la estructura hidráulica y brindar mayor seguridad a la vialidad.

$!La rehabilitación del canal pluvial en carretera Los Valdez presenta un avance del 50%, con inversión municipal de 4.8 millones de pesos.
La rehabilitación del canal pluvial en carretera Los Valdez presenta un avance del 50%, con inversión municipal de 4.8 millones de pesos. CORTESÍA

PREVENCIÓN ANTE LLUVIAS

El alcalde enfatizó que estas acciones buscan anticiparse a escenarios de riesgo y proteger el patrimonio de las familias que habitan en el sector. Señaló que la rehabilitación del canal es una medida estratégica dentro del plan municipal de infraestructura pluvial.

Con el avance actual, las autoridades estiman que la obra continuará desarrollándose conforme al calendario previsto, con el propósito de que el canal opere de manera óptima antes del próximo periodo de lluvias.

