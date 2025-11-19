Saltillo: Rehabilitan banquetas en el parque Abraham Curbelo

Personal del Gobierno Municipal de Saltillo llevó a cabo la rehabilitación de banquetas en el perímetro del parque Abraham Curbelo, ubicado en la colonia Guayulera, esto con el objetivo de brindar mayor seguridad y accesibilidad a las familias que diariamente utilizan el espacio recreativo.

Las labores fueron realizadas por la Dirección de Infraestructura y Obra Pública, por instrucciones del alcalde Javier Díaz González. La intervención respondió a una petición ciudadana, ya que los accesos peatonales presentaban deterioro y representaban riesgos para quienes circulaban por la zona.

Antonio Nerio Maltos, titular de la dependencia, informó que los trabajos consistieron en la reconstrucción total de las banquetas externas del parque, alcanzando una cobertura de mil 415 metros cuadrados. La intervención se desarrolló a lo largo de las calles Pedro Ampudia, Miguel Negrete, Felipe Berriozábal y González Ortega.