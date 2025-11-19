Saltillo: Rehabilitan banquetas en el parque Abraham Curbelo

Saltillo
/ 19 noviembre 2025
    Saltillo: Rehabilitan banquetas en el parque Abraham Curbelo
    La obra fue realizada por la Dirección de Infraestructura y Obra Pública. FOTO: CORTESÍA

Estas acciones buscan mejorar seguridad peatonal en la zona

Personal del Gobierno Municipal de Saltillo llevó a cabo la rehabilitación de banquetas en el perímetro del parque Abraham Curbelo, ubicado en la colonia Guayulera, esto con el objetivo de brindar mayor seguridad y accesibilidad a las familias que diariamente utilizan el espacio recreativo.

Las labores fueron realizadas por la Dirección de Infraestructura y Obra Pública, por instrucciones del alcalde Javier Díaz González. La intervención respondió a una petición ciudadana, ya que los accesos peatonales presentaban deterioro y representaban riesgos para quienes circulaban por la zona.

TE PUEDE INTERESAR: Alcalde de Saltillo entrega pavimentación en colonia La Gloria, con una inversión de siete mdp

Antonio Nerio Maltos, titular de la dependencia, informó que los trabajos consistieron en la reconstrucción total de las banquetas externas del parque, alcanzando una cobertura de mil 415 metros cuadrados. La intervención se desarrolló a lo largo de las calles Pedro Ampudia, Miguel Negrete, Felipe Berriozábal y González Ortega.

$!La intervención se llevó a cabo en respuesta a solicitudes ciudadanas debido al deterioro de las banquetas.
La intervención se llevó a cabo en respuesta a solicitudes ciudadanas debido al deterioro de las banquetas. FOTO: CORTESÍA

El proyecto contó con una inversión superior a un millón de pesos, destinada a mejorar condiciones de tránsito peatonal y movilidad segura.

“La instrucción del alcalde Javier Díaz es trabajar con acciones concretas para brindar espacios seguros a las familias saltillenses que acuden al parque Abraham Curbelo”, destacó Nerio Maltos.

Además, el funcionario señaló que estas acciones forman parte de una estrategia permanente de mantenimiento urbano en zonas de convivencia social, buscando fortalecer la infraestructura pública con enfoque en la seguridad ciudadana.

Temas


obras públicas
Parques

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

true

Gerardo Hernández

Editor Web con experiencia en política, música y cultura pop (videojuegos, series, cómics y películas). Desde 2013 dedicado al periodismo, la locución y la fotografía.

Colaborador de VANGUARDIA desde el año 2016. Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la FCC de la Universidad Autónoma de Coahuila.”

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Instalaciones de AHMSA en Monclova permanecen detenidas desde 2023, a la espera de que el Juzgado de Concursos Mercantiles autorice la subasta para definir su futuro y el de miles de trabajadores.

A un año de la quiebra, AHMSA sigue sin comprador y la industria del acero enfrenta un escenario incierto
Personas cercanas al exfuncionario abarrotaron la iglesia San Pablo Apóstol para dar el último adiós.

Familiares, amigos y funcionarios de todos los partidos despiden al exregidor Alberto Leyva, en Saltillo

true

Coahuila: La educación dual debe avanzar con más rapidez
true

Legado de AMLO a Andy: El poder. Los papás en los gobiernos de México. Episodio 2
Reiteró que su participación en la marcha responde a inquietudes generacionales y no a intereses partidistas.

Impulsor de la marcha Z abandona México tras acusar persecución del gobierno
El encargado de la Vocalía Ejecutiva del INE, Miguel Castillo Morales, pronostica una baja participación en la próxima elección de diputados locales en Coahuila.

INE Coahuila prevé participación menor al 50 por ciento en elecciones del 2026
Realizar actividad física por la noche es una práctica cada vez más común entre personas con horarios ajustados.

¿Entrenar de noche afecta tu descanso? La verdad detrás del ejercicio antes de dormir
true

¿Por qué el gobierno de la 4T no dice nada del Bloque Negro?