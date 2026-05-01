Saltillo: rehabilitan cancha y plaza en beneficio de familias de colonia La Madrid

El alcalde Javier Díaz González encabezó la entrega de una plaza totalmente restaurada en la colonia La Madrid, como parte del programa Activa tu Parque y de la cruzada Participa Saltillo, iniciativas que promueven la colaboración entre sociedad y gobierno para mejorar los espacios públicos. Durante el evento, el Presidente Municipal felicitó a las y los vecinos por la rehabilitación del lugar e hizo un llamado a aprovecharlo como punto de encuentro comunitario.

“Muchas felicidades por esta nueva plaza y por la rehabilitación. A darle vida, a darle con el deporte, la cultura, la convivencia y la recreación; que sea un espacio para el esparcimiento de las y los vecinos del sector. El trabajo en equipo hace que todos los días tengamos una mejor ciudad”, expresó. El edil destacó que este tipo de proyectos son posibles gracias a la participación ciudadana, ya que surgen de un esquema que permite a las y los contribuyentes decidir en qué se invierte un porcentaje del Impuesto Predial, fortaleciendo así la corresponsabilidad social.

Señaló que la renovación de la plaza no solo mejora la imagen urbana, sino que también brinda un espacio digno para la recreación, fomenta la convivencia y contribuye al fortalecimiento del tejido social y familiar. Por su parte, la contralora municipal, Patricia Alejandra Peña Aguirre, explicó que en este sector del suroriente de la ciudad se presentaron 14 propuestas, de las cuales la rehabilitación de la cancha obtuvo 172 votos, reflejo del interés y participación de la comunidad. Detalló que los trabajos incluyeron la colocación de malla ciclónica y puerta en la cancha deportiva, instalación de pasto sintético, rehabilitación de cordón cuneta y banquetas, construcción de rampas para personas con discapacidad, así como labores de limpieza, pintura general, instalación de reflectores LED y poda de árboles.

En representación de los vecinos, Yadira Montañés Casas destacó que esta obra es resultado del consenso entre las familias de la colonia.“Los vecinos levantamos la mano y dijimos: aquí necesitamos la ayuda cuando se incluyó esta plaza en el programa Participa Saltillo; no es obra de la casualidad, es un proyecto ganador que demuestra que sí se puede cuando todos participamos”, afirmó. En el acto también estuvieron presentes el regidor presidente de la Comisión de Planeación, Urbanismo, Obras Públicas y Centro Histórico, Eduardo Morelos Jiménez; el contralor ciudadano, Ricardo Valdés Cabello; y el director general del IMPLAN, Alberto Salinas de las Fuentes, además de vecinas y vecinos del sector.

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