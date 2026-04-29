Reconocen a ganadores de concursos de baile, dibujo y pintura impulsados por el IMCS en Saltillo

El talento artístico y la creatividad de niñas, niños, jóvenes y adultos fueron reconocidos por el Instituto Municipal de Cultura de Saltillo (IMCS) durante la premiación de los concursos “¡A bailar se ha dicho!” y de dibujo y pintura “Retrato de familia”, actividades que congregaron a más de 350 participantes de distintos sectores de la ciudad. La directora del Instituto Municipal de Cultura, Leticia Rodarte Rangel, destacó que estos certámenes forman parte de la estrategia impulsada por el alcalde Javier Díaz González para acercar el arte, la cultura y las expresiones creativas a todos los rincones de Saltillo, incentivando la participación ciudadana y el desarrollo del talento local.

En el concurso de danza “¡A bailar se ha dicho!” participaron 220 concursantes distribuidos en modalidades de grupo, pareja e individual, dentro de tres categorías y con representación de diversos géneros musicales y estilos de baile. Tras la deliberación del jurado, el primer lugar en la categoría de pareja fue para Alexa Alcántar y Mateo Montelongo; en individual para Ashley Álvarez; y en grupo para el Grupo de Baile BC. Además, se otorgaron menciones honoríficas al grupo Kids del Ghetto en la categoría infantil; a Fernanda Rodríguez y Héctor Ramírez en juvenil en pareja; y a Abril Martínez y Zoé López en la categoría de adultos, reconociendo el esfuerzo, coordinación y creatividad de sus presentaciones.

Por otra parte, en el concurso de dibujo y pintura “Retrato de familia” se registraron 130 participantes, de los cuales 123 obras fueron seleccionadas para formar parte de una exposición montada en el museo Rubén Herrera, consolidando este espacio como escaparate del talento plástico local. En la categoría infantil, el primer lugar fue para Valentina Goytia, del Centro Comunitario Zaragoza; en juvenil para Karla Díaz Hernández, del Centro Comunitario 26 de Marzo; y en adultos para Yolanda Valerdi Juárez, del Centro Comunitario Landín. Los segundos lugares fueron obtenidos por Victoria de Jesús Sánchez, del Colegio México; Valeria Moreno, de la Preparatoria LUMEN; y So Yong Loo, del Centro Comunitario Oceanía, respectivamente.

Asimismo, el jurado otorgó menciones honoríficas a Gael Tadeo Martínez, Nacthy Jaxel Zurita y Samantha Goyita, cuyas obras también fueron reconocidas por su calidad artística y originalidad. Leticia Rodarte Rangel subrayó que la respuesta ciudadana confirma el interés de las familias saltillenses por participar en espacios de expresión cultural y artística, al tiempo que fortalece la convivencia y la formación de nuevas generaciones vinculadas con el arte.

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