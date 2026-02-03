Saltillo: reparten pan y café a ciudadanos madrugadores y familiares en hospitales

Saltillo
/ 3 febrero 2026
    Saltillo: reparten pan y café a ciudadanos madrugadores y familiares en hospitales
    Entrega de café y pan a familiares de pacientes afuera de la Clínica Número 1. FOTO: CORTESÍA

La entrega se realizó como parte de acciones de proximidad social y apoyo a ciudadanos que permanecían en la vía pública

Elementos de la Dirección General de la Policía Preventiva y Tránsito Municipal realizaron una acción de proximidad social durante la madrugada de este lunes en el sector Centro de Saltillo.

El primer recorrido se llevó a cabo alrededor de las 04:00 horas de este martes, en el cruce de la calzada Antonio Narro y la calle Luis Gutiérrez.

$!Personal policial brindó apoyo a trabajadores en la colonia Bellavista.
Personal policial brindó apoyo a trabajadores en la colonia Bellavista. FOTO: CORTESÍA

Durante esta actividad, los elementos entregaron café y pan a familiares de pacientes que se encontraban al exterior de la Clínica Número 1, como parte de las acciones de apoyo y acercamiento con la comunidad.

$!Acciones de apoyo realizadas durante la madrugada en calles del primer cuadro de la ciudad.
Acciones de apoyo realizadas durante la madrugada en calles del primer cuadro de la ciudad. FOTO: CORTESÍA

Posteriormente, a las 04:30 horas, el personal se trasladó a la calle Pedro Aranda, en la colonia Bellavista, donde continuaron con la misma dinámica de proximidad social.

$!Recorridos preventivos concluyeron sin incidentes en el sector Centro.
Recorridos preventivos concluyeron sin incidentes en el sector Centro. FOTO: CORTESÍA

En este punto, el apoyo consistió en la entrega de café y pan a trabajadores que se encontraban en la zona, concluyendo así las actividades programadas en el sector Centro.

