Saltillo: reparten pan y café a ciudadanos madrugadores y familiares en hospitales
La entrega se realizó como parte de acciones de proximidad social y apoyo a ciudadanos que permanecían en la vía pública
Elementos de la Dirección General de la Policía Preventiva y Tránsito Municipal realizaron una acción de proximidad social durante la madrugada de este lunes en el sector Centro de Saltillo.
El primer recorrido se llevó a cabo alrededor de las 04:00 horas de este martes, en el cruce de la calzada Antonio Narro y la calle Luis Gutiérrez.
Durante esta actividad, los elementos entregaron café y pan a familiares de pacientes que se encontraban al exterior de la Clínica Número 1, como parte de las acciones de apoyo y acercamiento con la comunidad.
Posteriormente, a las 04:30 horas, el personal se trasladó a la calle Pedro Aranda, en la colonia Bellavista, donde continuaron con la misma dinámica de proximidad social.
En este punto, el apoyo consistió en la entrega de café y pan a trabajadores que se encontraban en la zona, concluyendo así las actividades programadas en el sector Centro.