Saltillo reporta baja de 48% en homicidios dolosos y refuerza estrategia de seguridad para 2026

Tras el primer informe de actividades del alcalde, el comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana, Miguel Ángel Garza Félix, informó que Saltillo mantiene una tendencia a la baja en los delitos de alto impacto.

“Tuvimos una reducción del 48 por ciento en homicidios dolosos en Saltillo y el 100 por ciento de los casos fueron resueltos y judicializados”, detalló el funcionario al referirse a los logros recientes.

Garza Félix subrayó que, además de la resolución de delitos graves, se registró una disminución del 12 por ciento en robos a casa habitación, vehículos y negocios, y destacó que no se reportó ningún robo bancario.

Respecto a las metas para 2026, el comisionado señaló que la clave será el trabajo coordinado con el gobernador Manolo Jiménez, la Fiscalía, el Ejército y la Secretaría de Marina para retirar sustancias ilícitas de las calles.

“Hay que sacar la droga de circulación, ya que en muchos casos es la que ocasiona conflictos, riñas y homicidios en distintos sectores de la ciudad”, afirmó.

Para fortalecer la vigilancia, el municipio proyecta la instalación de 500 nuevas cámaras. “Van a ser de suma utilidad para blindar la ciudad y tener bien cubiertas las entradas y salidas”, explicó el comisionado.

Asimismo, se anunció la incorporación de 60 cadetes para reforzar el estado de fuerza. El proceso de reclutamiento busca perfiles de hombres y mujeres menores de 40 años, con estudios de preparatoria y cartilla militar liberada.

El funcionario destacó que el sueldo inicial es de 18 mil pesos mensuales, más prestaciones, al calificarlo como el más alto entre las policías municipales del estado de Coahuila.

Finalmente, invitó a los interesados a acudir a la Academia de Policía o comunicarse al teléfono 844 411 14 14 para iniciar sus evaluaciones de control y confianza (C3) y unirse a la corporación durante la última semana de enero.