Saltillo reporta baja de 48% en homicidios dolosos y refuerza estrategia de seguridad para 2026

Saltillo
/ 8 enero 2026
    Saltillo reporta baja de 48% en homicidios dolosos y refuerza estrategia de seguridad para 2026
    Autoridades municipales anunciaron la incorporación de 60 nuevos cadetes a la corporación, con un sueldo inicial de 18 mil pesos mensuales, considerado el más alto entre las policías municipales de Coahuila. FOTO: CORTESÍA

El comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana informó una reducción significativa en delitos de alto impacto, con el 100 por ciento de los homicidios dolosos resueltos y judicializado

Tras el primer informe de actividades del alcalde, el comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana, Miguel Ángel Garza Félix, informó que Saltillo mantiene una tendencia a la baja en los delitos de alto impacto.

“Tuvimos una reducción del 48 por ciento en homicidios dolosos en Saltillo y el 100 por ciento de los casos fueron resueltos y judicializados”, detalló el funcionario al referirse a los logros recientes.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Llegarán a Coahuila? Casetas telefónicas de la CFE regresan como apuesta de conectividad

Garza Félix subrayó que, además de la resolución de delitos graves, se registró una disminución del 12 por ciento en robos a casa habitación, vehículos y negocios, y destacó que no se reportó ningún robo bancario.

Respecto a las metas para 2026, el comisionado señaló que la clave será el trabajo coordinado con el gobernador Manolo Jiménez, la Fiscalía, el Ejército y la Secretaría de Marina para retirar sustancias ilícitas de las calles.

“Hay que sacar la droga de circulación, ya que en muchos casos es la que ocasiona conflictos, riñas y homicidios en distintos sectores de la ciudad”, afirmó.

Para fortalecer la vigilancia, el municipio proyecta la instalación de 500 nuevas cámaras. “Van a ser de suma utilidad para blindar la ciudad y tener bien cubiertas las entradas y salidas”, explicó el comisionado.

Asimismo, se anunció la incorporación de 60 cadetes para reforzar el estado de fuerza. El proceso de reclutamiento busca perfiles de hombres y mujeres menores de 40 años, con estudios de preparatoria y cartilla militar liberada.

El funcionario destacó que el sueldo inicial es de 18 mil pesos mensuales, más prestaciones, al calificarlo como el más alto entre las policías municipales del estado de Coahuila.

Finalmente, invitó a los interesados a acudir a la Academia de Policía o comunicarse al teléfono 844 411 14 14 para iniciar sus evaluaciones de control y confianza (C3) y unirse a la corporación durante la última semana de enero.

Temas


Seguridad

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Organizaciones


ayuntamiento de saltillo

Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Dos caras de la corrupción

Dos caras de la corrupción
true

¿A las armas mexicanos con la 4T?
true

POLITICÓN: Presume Coahuila consolidación de su modelo de seguridad con resultados sostenidos en tres administraciones
El presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva para retirar el respaldo de Estados Unidos a decenas de organizaciones internacionales, incluidas agencias de la ONU y acuerdos climáticos, reforzando su política de repliegue multilateral

Trump retira apoyo de Estados Unidos a 66 organismos internacionales y profundiza su alejamiento de la ONU

Un altercado en el desierto de Viesca, Coahuila, terminó con la muerte de un campesino y con la detención del legendario director, un hecho que selló el tramo final de su vida pública.

El día en que ‘El Indio’ Fernández mató a un campesino en el desierto de Coahuila
El presunto responsable fue asegurado y puesto a disposición del Ministerio Público.

Era policía en Ramos Arizpe hombre señalado por la muerte de su madre en Saltillo; fue dado de baja de la corporación en 2007
Cada vez más gobiernos están implantando chatbots en las escuelas. Algunos expertos advierten de que estas herramientas podrían erosionar la enseñanza y el aprendizaje.

Los gigantes tecnológicos se apresuran a introducir la IA en las escuelas de todo el mundo
Barry J. Pollack, de 61 años, lidera la defensa de Nicolás Maduro tras su captura en Caracas

Abogado de Maduro, defendió a Julian Assange y más casos complejos internacionales