Saltillo: reportan a hombre golpeado, pero solo se cayó al estar ebrio

Personal de la Cruz Roja trasladó a Eduardo, de 55 años, a las instalaciones de la Humanitaria Institución, luego de haberlo valorado y atendido por una lesión en la ceja al caerse de su propia altura en un terreno de estacionamiento de tráileres, en Saltillo.

Minutos antes de las 15:00 horas de este miércoles, se registró en el número de emergencias 911 la llamada que informaba de una persona lesionada en el terreno localizado en las calles Las Torres y Torre Eiffel, en un paradero de tráileres.