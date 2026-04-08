Saltillo: reportan a hombre golpeado, pero solo se cayó al estar ebrio
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Un hombre de 55 años fue trasladado por personal de la Cruz Roja a las instalaciones de la institución tras sufrir una lesión en la ceja
Personal de la Cruz Roja trasladó a Eduardo, de 55 años, a las instalaciones de la Humanitaria Institución, luego de haberlo valorado y atendido por una lesión en la ceja al caerse de su propia altura en un terreno de estacionamiento de tráileres, en Saltillo.
Minutos antes de las 15:00 horas de este miércoles, se registró en el número de emergencias 911 la llamada que informaba de una persona lesionada en el terreno localizado en las calles Las Torres y Torre Eiffel, en un paradero de tráileres.
Los paramédicos acudieron al ser canalizado el reporte, arribando en pocos minutos y encontrándose con Eduardo, completamente aterrado y con la lesión en la cabeza, siendo subido a la ambulancia.
Tras varios minutos de atención y al ser cuestionado sobre lo ocurrido, aún con el aliento alcohólico que emanaba de su boca, dijo que al ir caminando entre los tráileres no sabe cómo cayó y perdió el conocimiento.
Por fortuna, fueron los transportistas quienes, antes de mover sus unidades, lo vieron y dieron aviso al personal de seguridad, que a su vez alertó al número de emergencias, arribando la unidad. No presentó lesiones graves, por lo que fue llevado a valoración y atención a las instalaciones de la institución para que, cuando ya pudiera retirarse, lo hiciera a su domicilio sin riesgo alguno.