Saltillo: reportan a hombre golpeado, pero solo se cayó al estar ebrio

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Saltillo
/ 8 abril 2026
    Saltillo: reportan a hombre golpeado, pero solo se cayó al estar ebrio
    El reporte del accidente llegó a las 15:00 horas, lo que permitió una rápida intervención de los cuerpos de emergencia, evitando complicaciones mayores y garantizando la seguridad del afectado. ULISES MARTÍNEZ

Un hombre de 55 años fue trasladado por personal de la Cruz Roja a las instalaciones de la institución tras sufrir una lesión en la ceja

Personal de la Cruz Roja trasladó a Eduardo, de 55 años, a las instalaciones de la Humanitaria Institución, luego de haberlo valorado y atendido por una lesión en la ceja al caerse de su propia altura en un terreno de estacionamiento de tráileres, en Saltillo.

Minutos antes de las 15:00 horas de este miércoles, se registró en el número de emergencias 911 la llamada que informaba de una persona lesionada en el terreno localizado en las calles Las Torres y Torre Eiffel, en un paradero de tráileres.

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$!El lesionado fue subido a la ambulancia, donde recibió atención inmediata por parte de los paramédicos, quienes descartaron lesiones graves y lo llevaron a las instalaciones de la Humanitaria Institución.
El lesionado fue subido a la ambulancia, donde recibió atención inmediata por parte de los paramédicos, quienes descartaron lesiones graves y lo llevaron a las instalaciones de la Humanitaria Institución. ULISES MARTÍNEZ

Los paramédicos acudieron al ser canalizado el reporte, arribando en pocos minutos y encontrándose con Eduardo, completamente aterrado y con la lesión en la cabeza, siendo subido a la ambulancia.

Tras varios minutos de atención y al ser cuestionado sobre lo ocurrido, aún con el aliento alcohólico que emanaba de su boca, dijo que al ir caminando entre los tráileres no sabe cómo cayó y perdió el conocimiento.

$!Tras el incidente, personal de seguridad y transportistas actuaron rápidamente, alertando a los servicios de emergencia para evitar que la situación empeorara mientras Eduardo permanecía aturdido en el lugar del accidente.
Tras el incidente, personal de seguridad y transportistas actuaron rápidamente, alertando a los servicios de emergencia para evitar que la situación empeorara mientras Eduardo permanecía aturdido en el lugar del accidente. ULISES MARTÍNEZ

Por fortuna, fueron los transportistas quienes, antes de mover sus unidades, lo vieron y dieron aviso al personal de seguridad, que a su vez alertó al número de emergencias, arribando la unidad. No presentó lesiones graves, por lo que fue llevado a valoración y atención a las instalaciones de la institución para que, cuando ya pudiera retirarse, lo hiciera a su domicilio sin riesgo alguno.

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