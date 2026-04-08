Pareja saltillense busca trabajo para salir adelante y seguir ayudando a perritos

Se trata de Betty y Adrián González, quienes dieron a conocer su situación mediante una publicación en la que explican que su iniciativa de abrir una estética canina no pudo llevarse a cabo. Ante este escenario, ambos buscan incorporarse a algún equipo de trabajo o negocio que les permita generar ingresos y, al mismo tiempo, continuar con su labor de ayuda hacia animales sin hogar.

Tras no lograr concretar un proyecto de emprendimiento enfocado en el cuidado de mascotas, una pareja difundió un mensaje público en el que solicita una oportunidad laboral, destacando su disposición para integrarse a distintas actividades, principalmente relacionadas con animales y con el objetivo de seguir apoyando a perros en situación de calle, en Saltillo .

En su mensaje, detallan que cuentan con experiencia en diversas tareas, particularmente en el cuidado de mascotas, como el baño para perros y el manejo de animales. Además, señalan que tienen habilidades en la construcción de casas para perro, actividad que también consideran parte de su forma de apoyo a caninos en situación vulnerable.

La pareja también se muestra disponible para desempeñar labores fuera del ámbito animal. Entre los servicios que ofrecen se encuentran la limpieza de oficinas y edificios, trabajos de jardinería y poda de árboles, así como actividades de promoción local mediante volanteo en colonias. Asimismo, indican que pueden brindar apoyo en ventas, colaborando en la comercialización de productos.

Aunque reconocen no tener experiencia en cortes de pelo para mascotas, precisan que están dispuestos a aprender y a desarrollarse en el área de estética canina, ampliando así sus capacidades laborales y sus posibilidades de continuar ayudando a más animales.

En su llamado, Betty y Adrián enfatizan que su principal motivación es salir adelante sin dejar de lado su interés por contribuir al bienestar de perros en situación de calle, por lo que cualquier oportunidad laboral representaría también una forma de seguir apoyando esta causa.

La publicación incluye una solicitud directa a la comunidad para compartir la información y así ampliar las posibilidades de encontrar una oportunidad laboral. En el mensaje, reiteran su disposición para integrarse a distintos tipos de trabajo y subrayan su compromiso como personas responsables, con interés en aprender y mejorar.