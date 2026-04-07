Saraperos responden en casa y se imponen a Sultanes en Juego con Causa en Saltillo

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Saraperos
/ 7 abril 2026
    Saraperos responden en casa y se imponen a Sultanes en Juego con Causa en Saltillo
    Saraperos de Saltillo y Sultanes de Monterrey protagonizaron un duelo con causa ante más de 10 mil aficionados en el Estadio Madero. FOTO: OMAR SAUCEDO/VANGUARDIA MX

Saraperos de Saltillo se impusieron a Sultanes de Monterrey en el Juego con Causa celebrado en el Estadio Francisco I. Madero, en un encuentro que combinó ofensiva constante y participación ciudadana

Los Saraperos de Saltillo se impusieron 11-5 a los Sultanes de Monterrey en el Estadio Francisco I. Madero, en un Juego con Causa que combinó espectáculo deportivo y apoyo social, ante más de 10 mil aficionados que respondieron a la convocatoria en la capital coahuilense.

El encuentro comenzó con ventaja para la novena regiomontana, que abrió la pizarra en la primera entrada alta. Sin embargo, Saraperos respondió de inmediato en la baja del mismo inning. Brandon Villarreal empató el juego tras robarse el home en un descuido del pitcher Alejandro Castro, quien además tuvo problemas de control al otorgar bases por bolas que llenaron la casa. La presión fue aprovechada por Alex Mejía, quien conectó imparable para impulsar a Fernando Villegas y Christian Villanueva, colocando el 3-1 a favor de la Nave Verde.

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El abridor de Saraperos, Eric Pardinho, tuvo actividad desde el inicio, aunque el juego pronto se convirtió en un intercambio ofensivo. En la segunda entrada, Javier Salazar conectó cuadrangular para igualar la pizarra 3-3, mientras que en la tercera alta, Víctor Hugo Mendoza volvió a poner al frente a Sultanes con otro jonrón.

$!El Juego con Causa reunió a familias saltillenses en apoyo a personas que requieren asistencia médica.
El Juego con Causa reunió a familias saltillenses en apoyo a personas que requieren asistencia médica. FOTO: OMAR SAUCEDO/VANGUARDIA MX

Saltillo no tardó en reaccionar. En la parte baja de la tercera entrada, Alex Mejía volvió a producir, llevando nuevamente a Villegas al plato para empatar el encuentro. Posteriormente, Ramón Ríos impulsó la quinta carrera con un imparable que permitió anotar a Villanueva, devolviendo la ventaja a los locales.

El juego se mantuvo dinámico hasta la quinta entrada, cuando Chris Carter amplió la diferencia con un cuadrangular que colocó el 6-4. Aunque Sultanes recortó distancia en la sexta con jonrón de Josh Lester, Saraperos volvió a responder de inmediato.

$!La afición respondió en gran número para respaldar una iniciativa solidaria impulsada junto a Saraperos.
La afición respondió en gran número para respaldar una iniciativa solidaria impulsada junto a Saraperos. FOTO: OMAR SAUCEDO/VANGUARDIA MX

En la parte baja de ese mismo inning, Alberth Martínez produjo una carrera clave y, poco después, Christian Villanueva conectó un imparable que permitió anotar a Anthony García y al propio Martínez, ampliando la ventaja a 9-5 y marcando un punto de quiebre en el encuentro.

Ya en la octava entrada, Villanueva selló su destacada actuación ofensiva con un cuadrangular que llevó una carrera más al plato, consolidando la victoria de Saraperos con el definitivo 11-5.

$!Alex Mejía impulsó carreras clave para Saraperos y fue pieza importante en la ofensiva durante el Juego con Causa en el Estadio Francisco I. Madero.
Alex Mejía impulsó carreras clave para Saraperos y fue pieza importante en la ofensiva durante el Juego con Causa en el Estadio Francisco I. Madero. FOTO: OMAR SAUCEDO/VANGUARDIA MX

Más allá del resultado, el Juego con Causa destacó por su impacto social. Lo recaudado será destinado a la adquisición de aparatos ortopédicos como sillas de ruedas, muletas, andadores y auxiliares auditivos, además de contribuir a la compra de una prótesis para Tomás López Meza, invitado especial del evento.

El alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino, junto a autoridades del DIF Coahuila y del club Saraperos, encabezó el protocolo inicial con el lanzamiento de la primera bola, destacando la importancia de este tipo de iniciativas que vinculan el deporte con el apoyo comunitario.

$!El Juego con Causa reunió a familias saltillenses en apoyo a personas que requieren asistencia médica.
El Juego con Causa reunió a familias saltillenses en apoyo a personas que requieren asistencia médica. FOTO: OMAR SAUCEDO/VANGUARDIA MX

La respuesta de la afición reflejó el alcance de la convocatoria, en una jornada donde cada asistencia representó un aporte directo para mejorar la calidad de vida de personas en situación vulnerable.

En lo deportivo, Saraperos mostró una ofensiva consistente y capacidad de reacción ante los momentos adversos, consolidando un resultado positivo en su preparación rumbo a la temporada 2026.

$!Christian Villanueva fue clave en la ofensiva de la Nave Verde con producciones y cuadrangular.
Christian Villanueva fue clave en la ofensiva de la Nave Verde con producciones y cuadrangular. FOTO: OMAR SAUCEDO/VANGUARDIA MX

La actividad de la pretemporada continuará este miércoles, cuando Saraperos reciba a los Tecolotes de los Dos Laredos en el Estadio Francisco I. Madero a las 19:30 horas. Aún hay boletos disponibles, y el encuentro también podrá seguirse a través de las redes sociales oficiales del club y por RCG, en un nuevo compromiso que permitirá seguir evaluando al equipo en esta etapa de preparación.

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Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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