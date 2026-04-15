Saltillo: reportan agua verde en el lago de la Alameda; pasará por limpieza semestral

Un reporte ciudadano realizado a VANGUARDIA registró la presencia de agua verde en el lago de la Alameda Zaragoza del Centro Histórico de Saltillo. Este medio corroboró la información, registrando que en el sitio además se apreciaron hasta la tarde de este miércoles, restos de ramas y lama en algunos puntos del lago.

Asimismo también se apreció que no estuvieron en funcionamiento las lanchas que se rentan para paseos de los visitantes al área verde de la Zona Centro. Al respecto, el Gobierno Municipal de Saltillo informó que el lago está por entrar a una etapa de las dos atenciones que se hacen por año a este espacio público.

La autoridad municipal agregó que este miércoles estaba en proceso el vaciado y la aplicación de una limpieza profunda a las paredes, así como al suelo del lago. También se informó que se aplicará pintura de alberca y se mantendrá el mantenimiento a áreas verdes y jardines de la Alameda. “Se practican dos atenciones por año y ahorita están iniciando la primera etapa para la limpieza correspondiente. La última atención que se dio fue el año pasado cerca de principios de octubre y ahorita vamos a iniciar con la de este año de 2026”, expuso el Gobierno Municipal.

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