Pondrá Saltillo nuevas rutas de transporte a prueba hasta por 9 meses antes de concesionarlas

“La manera en la que vamos a trabajar con rutas no es a través de un acuerdo, es a través de la figura del permisionario. Y sobre todo, lo más importante es que están, digamos, a prueba de comprobar que son capaces de operarla” , señaló el funcionario sobre el nuevo método de trabajo.

El Instituto Municipal de Transporte de Saltillo (IMMUS) iniciará el próximo 20 de abril una reconfiguración del sistema de movilidad mediante un esquema de permisionarios. Víctor de la Rosa, titular del IMMUS, explicó que este modelo busca garantizar que los operadores sean capaces de cumplir con los nuevos estándares antes de otorgar concesiones definitivas.

El proyecto contempla periodos de evaluación de tres, seis y nueve meses para los transportistas tradicionales que decidan integrarse. De la Rosa subrayó que, para dar validez al apoyo municipal y convertir el permiso en concesión, se medirán estrictamente todos los indicadores de cumplimiento del programa operativo diseñado para la ciudad.

“Ahora mismo serán acuerdos de permisionarios y tendremos en ese acuerdo esquemas de 3 meses, 6 meses y 9 meses para, una vez comprobado que han podido dar la operación, pueda entonces convertirse en una concesión”, detalló el titular del instituto respecto a la transición administrativa.

Sobre los nuevos trayectos, se adelantó que los derroteros no necesariamente cruzarán por los puntos tradicionales, priorizando la velocidad y la atención a zonas que actualmente carecen de servicio. La intención es evitar la saturación de rutas existentes y ofrecer traslados más rápidos de extremo a extremo en la mancha urbana.

“Tendrán derroteros, en efecto, que no necesariamente crucen por los puntos tradicionales, atendiendo a la necesidad de movilidad de las personas y no abusando de los derroteros tradicionales, sino ofreciéndole sobre todo velocidad a la gente”, puntualizó De la Rosa durante la entrevista.

El rediseño integral proyecta alcanzar entre 24 y 26 rutas finales, las cuales convivirán temporalmente con las líneas tradicionales. El funcionario aclaró que los cambios serán graduales y se intercambiarán conforme los concesionarios actuales se convenzan del funcionamiento y la viabilidad financiera del nuevo sistema.

“Yo te diría que en el total del rediseño deberíamos de estar llegando alrededor, tal vez, de unas 24 o 26 rutas, que ahora mismo se sobrepondrán porque no se van a cambiar las rutas tradicionales hasta que ellos mismos estén convencidos”, explicó el titular del IMMUS.