Saltillo: Reportan ‘sustancia aceitosa’ en agua tras chubasco; exigen a Pemex dar la cara (videos)

Tu navegador no soporta el vídeo de HTML5

“Sigue saliendo el agua de ahí contaminada. Es inaceptable. Que salga el señor de Pemex a la colonia. Que venga y que hable con nosotros”, dijo una de las vecinas que documentó la salida de la sustancia.

GRABACIÓN LO DEJA EN CLARO

Con otro video se fue documentado desde otra de las calles, a más de una cuadra de las instalaciones de Petróleos Mexicanos, sobre la avenida De los Faroles, el reguero de la sustancia.

TE PUEDE INTERESAR:

“Esta agua que viene bajando por Faroles, viene con una cantidad exagerada de no sé que sea, si petróleo, o diesel o grasa o no sé. Está la peste fuerte, el olor (es) como a gasolina y se me hace muy exagerado. No sé de dónde se esté saliendo esto, pero sí es muy exagerado”, comenta la vecina.