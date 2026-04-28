Termina sobre parabrisas tras impactarse con auto en Saltillo; intentó evitar caída de refrescos

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Saltillo
/ 28 abril 2026
    Termina sobre parabrisas tras impactarse con auto en Saltillo; intentó evitar caída de refrescos
    El impacto ocurrió cuando el conductor de la motocicleta no advirtió la presencia de un automóvil Mazda que circulaba por la zona, lo que derivó en una colisión que lo proyectó contra el parabrisas del vehículo. ULISES MARTÍNEZ

Autoridades viales informaron que el caso fue turnado al Ministerio Público para deslindar responsabilidades entre los conductores involucrados en el accidente

Para evitar que se le cayeran unos refrescos que tenía que entregar, un automovilista repartidor de comida terminó estrellándose de frente contra un vehículo en el cruce de Humberto Hinojosa y Lago de Chapala, en la colonia La Salle, en Saltillo.

Se trata de Joel Alejandro ¨N¨, de 28 años, quien circulaba sobre Humberto Hinojosa y, al llegar al cruce con Lago de Chapala, dio un giro hacia la izquierda para incorporarse a dicha calle.

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$!Elementos de emergencia y paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar del accidente para brindar atención al lesionado, quien presentaba golpes derivados del impacto y de la caída sobre el automóvil.
Elementos de emergencia y paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar del accidente para brindar atención al lesionado, quien presentaba golpes derivados del impacto y de la caída sobre el automóvil. ULISES MARTÍNEZ

Sin embargo, se le estaban cayendo los refrescos que llevaba en su pedido y, al no fijar la vista hacia el frente, se impactó contra un vehículo Mazda con placas de circulación del estado de Durango, conducido por Luis Alberto ¨N¨.

El conductor señaló que le pitó en repetidas ocasiones, pero el motociclista no lo vio hasta que ya no pudo evitar el impacto, terminando por estrellarse contra el parabrisas del automóvil y quedando sobre este.

$!Tras la valoración médica en el sitio, el conductor de la motocicleta fue trasladado a un hospital para recibir atención especializada, mientras que los vehículos involucrados quedaron asegurados en espera del procedimiento correspondiente.
Tras la valoración médica en el sitio, el conductor de la motocicleta fue trasladado a un hospital para recibir atención especializada, mientras que los vehículos involucrados quedaron asegurados en espera del procedimiento correspondiente. ULISES MARTÍNEZ

Personal paramédico de la Cruz Roja atendió el reporte y al lesionado, quien tras su valoración inicial y debido a los golpes, así como a la forma en que quedó sobre el vehículo, fue trasladado a un hospital para su atención médica correspondiente.

Los vehículos fueron retirados con apoyo de una grúa y trasladados a un corralón, mientras que el accidente fue consignado al Ministerio Público de Asuntos Viales, donde se deslindarán responsabilidades.

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