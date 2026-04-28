Termina sobre parabrisas tras impactarse con auto en Saltillo; intentó evitar caída de refrescos

Para evitar que se le cayeran unos refrescos que tenía que entregar, un automovilista repartidor de comida terminó estrellándose de frente contra un vehículo en el cruce de Humberto Hinojosa y Lago de Chapala, en la colonia La Salle, en Saltillo. Se trata de Joel Alejandro ¨N¨, de 28 años, quien circulaba sobre Humberto Hinojosa y, al llegar al cruce con Lago de Chapala, dio un giro hacia la izquierda para incorporarse a dicha calle.

Sin embargo, se le estaban cayendo los refrescos que llevaba en su pedido y, al no fijar la vista hacia el frente, se impactó contra un vehículo Mazda con placas de circulación del estado de Durango, conducido por Luis Alberto ¨N¨. El conductor señaló que le pitó en repetidas ocasiones, pero el motociclista no lo vio hasta que ya no pudo evitar el impacto, terminando por estrellarse contra el parabrisas del automóvil y quedando sobre este.

Personal paramédico de la Cruz Roja atendió el reporte y al lesionado, quien tras su valoración inicial y debido a los golpes, así como a la forma en que quedó sobre el vehículo, fue trasladado a un hospital para su atención médica correspondiente. Los vehículos fueron retirados con apoyo de una grúa y trasladados a un corralón, mientras que el accidente fue consignado al Ministerio Público de Asuntos Viales, donde se deslindarán responsabilidades.