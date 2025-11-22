Saltillo retira 13 mil metros de cables en desuso y refuerza seguridad en el Centro

Saltillo
/ 22 noviembre 2025
    Saltillo retira 13 mil metros de cables en desuso y refuerza seguridad en el Centro
    Los trabajos de ordenamiento urbano ya se reflejan en calles más limpias y despejadas en el corazón de Saltillo. FOTO: CORTESÍA

Además se rehabilitaron 85 registros en banquetas del Centro Histórico como parte de un programa para mejorar la seguridad, la movilidad peatonal y la imagen urbana del Distrito Centro

El Gobierno Municipal de Saltillo intensificó este año las labores para mejorar la imagen urbana y reforzar la seguridad en el primer cuadro de la ciudad, tras retirar más de 13 mil metros lineales de cableado en desuso en diversas calles del Centro Histórico y del Distrito Centro.

$!Personal especializado retira líneas obsoletas para reducir riesgos de cortocircuitos y mejorar la infraestructura activa.
Personal especializado retira líneas obsoletas para reducir riesgos de cortocircuitos y mejorar la infraestructura activa. FOTO: CORTESÍA

De acuerdo con el alcalde Javier Díaz González, estas acciones se ejecutan en coordinación con el Gobierno del Estado, encabezado por Manolo Jiménez Salinas, así como con empresas de telecomunicaciones y personal especializado. El objetivo, dijo, es “ordenar y limpiar” la infraestructura aérea que durante años permaneció saturada.

Díaz González subrayó que la acumulación de cables obsoletos no solo afectaba la imagen del sector, sino que también representaba riesgos para peatones, comercios y para el funcionamiento de la infraestructura urbana, además de provocar daños en árboles y obstaculizar el paso de aves y fauna local.

Los trabajos incluyen la identificación de líneas abandonadas, su desmontaje y el retiro total de los materiales que siguen colgados en postes y fachadas. Estas labores, indicó, han permitido despejar visiblemente los corredores más transitados y ofrecer un entorno más moderno y seguro para habitantes y visitantes.

$!Autoridades municipales supervisan las labores para mantener una imagen digna y segura en el Centro Histórico de la ciudad.
Autoridades municipales supervisan las labores para mantener una imagen digna y segura en el Centro Histórico de la ciudad. FOTO: CORTESÍA

El director de Distrito Centro, Roberto Rojas Oyervides, destacó que la limpieza del cableado también reduce riesgos de cortocircuitos y facilita las reparaciones de los servicios que permanecen activos. Añadió que estas acciones permiten un mejor mantenimiento de la red de telecomunicaciones y fortalecen el ordenamiento urbano.

Además del retiro de cables, Rojas Oyervides informó que cuadrillas municipales han reparado 85 registros en banquetas, mediante la sustitución de tapas dañadas, el nivelado de estructuras y la rehabilitación de ductos deteriorados. Estas intervenciones buscan ofrecer condiciones más seguras para adultos mayores, personas con discapacidad, estudiantes y comerciantes que diariamente transitan por la zona.

$!La rehabilitación de registros en banquetas busca ofrecer un tránsito más seguro para peatones y visitantes del primer cuadro.
La rehabilitación de registros en banquetas busca ofrecer un tránsito más seguro para peatones y visitantes del primer cuadro. FOTO: CORTESÍA

Las obras se han realizado en calles como Guadalupe Victoria, Ignacio Aldama y Manuel Pérez Treviño, entre otras, donde también se protege la infraestructura subterránea que incluye redes hidráulicas, eléctricas, de drenaje y telecomunicaciones.

“El llamado del alcalde Javier Díaz es mantener una imagen urbana ordenada y digna del Distrito Centro, con el propósito de reforzar el atractivo turístico, comercial y cultural de esta área tan representativa de Saltillo”, afirmó Rojas Oyervides.

Elena Vega

Editora Web y de Mesa Regional en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

