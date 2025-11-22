Saltillo retira 13 mil metros de cables en desuso y refuerza seguridad en el Centro

El Gobierno Municipal de Saltillo intensificó este año las labores para mejorar la imagen urbana y reforzar la seguridad en el primer cuadro de la ciudad, tras retirar más de 13 mil metros lineales de cableado en desuso en diversas calles del Centro Histórico y del Distrito Centro.

De acuerdo con el alcalde Javier Díaz González, estas acciones se ejecutan en coordinación con el Gobierno del Estado, encabezado por Manolo Jiménez Salinas, así como con empresas de telecomunicaciones y personal especializado. El objetivo, dijo, es “ordenar y limpiar” la infraestructura aérea que durante años permaneció saturada.

Díaz González subrayó que la acumulación de cables obsoletos no solo afectaba la imagen del sector, sino que también representaba riesgos para peatones, comercios y para el funcionamiento de la infraestructura urbana, además de provocar daños en árboles y obstaculizar el paso de aves y fauna local.

Los trabajos incluyen la identificación de líneas abandonadas, su desmontaje y el retiro total de los materiales que siguen colgados en postes y fachadas. Estas labores, indicó, han permitido despejar visiblemente los corredores más transitados y ofrecer un entorno más moderno y seguro para habitantes y visitantes.