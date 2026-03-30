Saltillo: riña en la colonia Universidad Pueblo deja un hombre grave tras choque accidental de motocicleta

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Saltillo
/ 30 marzo 2026
    Saltillo: riña en la colonia Universidad Pueblo deja un hombre grave tras choque accidental de motocicleta
    El presunto responsable de la riña fue detenido en el lugar, pero familiares aseguran que ya fue liberado. CORTESÍA

Familiares del afectado esperan que los videos del incidente permitan identificar a todos los responsables y presentar la denuncia correspondiente

Una riña registrada la noche del domingo en un domicilio de la colonia Universidad Pueblo, en Saltillo, dejó a un hombre hospitalizado con lesiones graves, de acuerdo con el testimonio de un familiar de la víctima.

José Antonio ¨N¨ informó que su padre, Antonio ¨N¨, se encuentra internado en el Hospital General de Saltillo tras haber sido presuntamente atropellado por integrantes de una base de taxis identificada como “Taxi Seguridad”.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/fallece-octogenaria-en-camino-a-recibir-atencion-prehospitalaria-en-saltillo-GM19733894

Conforme a su versión de lo sucedido, el conflicto comenzó cuando un vecino llegó presuntamente en estado de ebriedad, y en ese momento José Antonio impactó de manera accidental con su motocicleta la camioneta del hombre, lo que provocó una confrontación.

“El señor comenzó a insultarme e intentó agredirme; mi hermana intervino y le dio una cachetada, pero él la aventó contra el suelo”, dijo el afectado.

Posteriormente, el vecino habría solicitado apoyo a familiares y conocidos, quienes presuntamente pertenecen a una agrupación de taxistas. Minutos después, varios conductores arribaron al lugar y, de acuerdo con el denunciante, lo agredieron físicamente.

Durante el altercado, uno de los taxistas habría abordado su vehículo y atropellado a Antonio ¨N¨, quien sufrió un golpe en la cabeza, siendo trasladado a un hospital, donde permanece con pronóstico reservado.

José Antonio señaló que el presunto responsable fue detenido en el sitio, pero aseguró que para la mañana del lunes ya no se encontraba bajo custodia.

También indicó que su vecino, identificado como Francisco “N”, junto con su esposa Silvia, habrían solicitado la presencia de los taxistas.

Esperan que los videos que tienen, y los que puedan conseguir, permitan interponer la denuncia en contra de quien o quienes resulten responsables.

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