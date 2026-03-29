POLITICÓN: Operativos contra autos robados en Saltillo ni frenan fraude ni corrupción

I. INEFICACIA Ahora que a los elementos de la Agencia de Investigación Criminal, de la Fiscalía General de Justicia de Coahuila, les ha dado por ponerse proactivos en eso de “prevenir” la venta de vehículos robados, para lo cual han desplegado operativos en lotes de autos de Saltillo, no ha faltado quien advierta que la dependencia encabezada por Federico Fernández Montañez podría hacer mucho más –y con mejores resultados– en ese terreno. ¿Por ejemplo? Promover el establecimiento de mecanismos que obliguen a la realización de verificaciones en cada operación de compra-venta que se realice en un establecimiento dedicado a la venta de autos usados. II. ES PA’L OTRO LADO... En otras palabras, promover reglas que garanticen lo importante: que ningún cliente sea estafado al momento de adquirir de buena fe una unidad. Porque, tal como se encuentran actualmente las cosas, dicen los entendidos, lo que está ocurriendo es que no se frena el trasiego de autos “chuecos” y lo que sí se alimenta es la existencia de focos de corrupción, de los cuales, por cierto, también se benefician los policías que no tienen compromiso con el fortalecimiento de la legalidad, sino que buscan beneficios personales.

III. POR POQUITO Y hablando de evitar consecuencias indeseables en el bolsillo, nos cuentan que es muy en serio eso de que la FIFA, de Gianni Infantino, anda persiguiendo durísimo a los que usen sin permiso cualquier imagen sobre la cual dicha organización tiene reservados los derechos. En Coahuila, se asegura, esa lección se aprendió a las malas. Y es que, de no ser por la intervención de funcionarios de alto nivel, una institución pública coahuilense habría sido obligada a pagar una millonaria multa por haber incluido en una lona, de esas que se usan para “vestir” los eventos públicos oficiales, elementos gráficos que son propiedad de la multinacional futbolística. IV. SOPLARLE AL JOCOQUE En buena medida, nos comentan, es la razón por la que ahora se advierte de forma insistente, a todo mundo, que se abstenga de usar cualquier imagen del mundial en cualquier publicación o en cualquier artículo promocional que elabore. Porque, como es natural, todo mundo busca sacarle beneficio al evento, pero la FIFA ha decidido ponerse rígida en eso de que, para sacarle raja al Mundial, primero hay que invertirle. Y si no... te puede salir muy caro.

V. PRIVILEGIOS Observadores agudos del paisaje citadino comentan que la directora de Desarrollo Urbano de Saltillo, Haydeé Nayeli Castro Gutiérrez, debe poner atención en un fenómeno que se está registrando en varios desarrollos habitacionales de la ciudad: mientras a los desarrolladores se les exige que el cableado de energía eléctrica y telefonía –al menos– sea ubicado bajo tierra, a las empresas que ofrecen servicios de televisión por cable o de internet, se les permite –o se les tolera– que extiendan las redes de cableado aéreo que tienen instaladas en la ciudad. ¿Por qué se tolera este tipo de comportamientos? VI. TODOS COLUDOS... ¿O será acaso que las empresas cableras y/o de internet están realizando las ampliaciones de sus redes sin permiso del municipio? Con independencia de cuál sea la causa de la irregularidad, lo que se esperaría es que se ponga fin cuanto antes a la situación y se apliquen reglas iguales a todas las empresas de servicios. Porque resultaría desproporcionado que a las empresas públicas sí se les obligue a respetar las reglas de desarrollo urbano y a las privadas no.

VII. CIENCIA OLVIDADA El director del Coecyt, Mario Valdés, puso sobre la mesa una realidad preocupante: desde hace años no hay recursos federales para el desarrollo científico en Coahuila. Y aunque desde el centro se habla de innovación, en los hechos el apoyo no llega, pues desde 2017 no se reciben recursos federales. Pero tampoco el Estado sale bien librado. Hoy, gran parte de lo que opera el Consejo proviene de las multas a partidos políticos que el IEC está obligado a transferir. Es decir, la ciencia no se financia con planeación... sino con sanciones. VIII. DEPENDER DEL ERROR Y ahí está el fondo del problema. Nos dicen que, aunque el Congreso autoriza presupuesto estatal para el Coecyt, la Secretaría de Finanzas no lo transfiere de forma constante. El argumento: que lo que llega por multas electorales también es recurso estatal. Pero eso deja al Consejo sin certeza. No pueden planear, no pueden proyectar... dependen de que algún partido cometa errores para recibir recursos. Así, la ciencia en Coahuila no sólo carece de impulso... también depende del error ajeno para sobrevivir.

IX. OPERADORES INGENUOS El INE que preside Guadalupe Taddei Zavala ya publicó convocatoria y con ella el calendario para la designación de la presidencia del Instituto Electoral de Coahuila (IEC). El registro de aspirantes arrancó el 26 de marzo y se mantendrá abierto hasta el 10 de abril, dando paso a un proceso que se extenderá hasta noviembre, cuando se realice la designación. En el papel, todo está claro: etapas, evaluaciones y filtros. Pero en la grilla, nos dicen, el movimiento ya empezó. Hay funcionarios estatales que hoy operan para impulsar a sus perfiles y que ya buscan “coaching” entre consejeros. ¿Quiénes son esos operadores? Se lo contamos más adelante.