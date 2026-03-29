Noelia y la Eutanasia

Noelia y la Eutanasia

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Tamara Robles
por Tamara Robles

Cómo hablar con tus hijos sobre temas complejos sin imponer, fomentando pensamiento crítico y conexión emocional

Vida
/ 29 marzo 2026
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Hoy quiero platicarte el caso de Noelia, una chica de Barcelona quien, en 2022, intentó suicidarse después de haber sufrido una agresión sexual múltiple. Quedó parapléjica, postrada en una silla de ruedas. Después de dos años de estar buscando en los tribunales la autorización para realizar la eutanasia, dos años de un pleito legal con su papá —porque él luchaba para que no se le autorizara—, el día de ayer fue el último día de vida de Noelia.

Noelia dijo: “Yo me voy y vosotros os quedáis con todo el dolor. Pero ¿y todo el dolor que yo he sufrido en estos años?”. Y nos despierta muchas preguntas. Las redes sociales están tapizadas del tema y, por eso, quisiera abordarlo en mi columna y dirigirla a los padres de familia, porque nuestros hijos muy probablemente saben de la noticia y se abre un mundo de probabilidades para ellos, ya que los titulares sensacionalistas aparecen como “se permite la primera eutanasia por depresión” o “le permiten morir legalmente por depresión”.

Hoy quiero compartirte algunas herramientas para abordar este tema, que te servirán también para tratar otros temas con tus hijos sin ser papás que censuren o dogmaticen, porque lo que importa es desarrollar la capacidad de nuestros hijos para elegir sus pensamientos, juzgar la información y usar su pensamiento crítico para buscarla; saber cómo piensan ellos, que no se dejen llevar por lo que “todo el mundo dice” y que aprendan a cuestionarse y confirmarse.

Lo primero sería que te conectes con lo que este tema de Noelia significa para ti.

¿Realmente qué pasó? Para que investigues y te enteres, te recomiendo que, si lo ves en redes sociales, leas los comentarios para que vayas conociendo las tendencias de opinión, que es en lo que tus hijos se van a basar para construir cómo piensan.

Te vas a enterar, por ejemplo, de que lo de Noelia no fue solo por depresión. Sí tenía depresión porque, después del abuso que recibió, desarrolló un trastorno de personalidad y el dolor asociado a su paraplejia era fuerte. No es solo depresión.

Nota importante: cuando hables con tus hijos, evita invalidar lo que digan o sacar esta información solo para demostrarles que están mal o que están sesgados. Invítalos a cuestionar y a investigar más. Toma tu celular y, ahí mismo, investiga con ellos, con una mente curiosa más que desde la autoridad. Esto les da ejemplo de lo que se hace frente a la duda.

Después de investigar y ver los hechos, pregúntate y conéctate con tus pensamientos. ¿Qué piensas de todo esto? Aquí van tus juicios: “esto no está bien porque...”, “pienso que el papá está mal porque...”. Es posible que te cueste trabajo que solo sean pensamientos, porque se combinan con emociones; sin embargo, es muy útil que lo intentes, porque el siguiente paso será conectarte con las emociones, y estas también parten de tus pensamientos.

El siguiente paso es conectarte con lo que te hace sentir. Hay muchos personajes y factores en la historia. ¿Qué te hace sentir el papá, los reporteros y su forma de comunicar, las personas que leen estas notas, la situación de Noelia? Empatiza con todos para que te conectes con tus emociones, tus miedos y tus preocupaciones.

Cuando te conectas con tus emociones y tus miedos, esto te servirá para saber qué áreas realmente te gustaría hablar con tus hijos, qué áreas quieres conocer de su inquietud o si esto es peligroso o no para ellos.

Una vez hecho esto, el siguiente paso es platicar con tus hijos sobre el tema, y aquí lo esencial será que sea sin angustia ni alarma, sino una conversación para conocer cómo piensan ellos.

Te comparto algunas preguntas que te ayudarán a conectar y despertar más pensamiento crítico:

¿Tú qué piensas de esto?¿Por qué crees que alguien llegaría a ese punto?¿Qué crees que le faltó a esa persona?¿Qué otras opciones crees que existen?¿Crees que lo que viste muestra toda la historia o solo una parte? Si alguien cercano a ti se sintiera así, ¿qué harías?

Y ve haciendo preguntas como el proceso que pasaste tú: qué sabes, cuáles son los hechos, qué piensas y qué sientes.

Evita consejos y adoctrinamiento. Son temas para conectar.

No eduques para que repitan tu opinión. Educa para que sepan construir la suya.

Porque, en un mundo donde todo se opina, pero poco se piensa, formar criterio es un acto de amor. Y acompañar sin imponer, también.

Somos un todavía.

Tu opinión. Educa para que sepan construir la suya.

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Tamara Robles

Tamara Robles

Licenciada en Ciencias para la Familia, especializada en armonía emocional, formación de hábitos y desarrollo de la fuerza de voluntad. Terapeuta, conferencista y tallerista internacional con más de 22 años de experiencia. Autora del libro ¿Cómo desarrollar hijos fuertes y seguros? Coautora de nueve libros de la colección Aprender a Querer. Autora y creadora del programa Humans UP y de la colección de 12 libros Mi Diario HUP. Creadora y productora de Big Bang Zoe, serie infantil en YouTube con enfoque en habilidades socioemocionales para niños de 3 hasta 15 años.

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