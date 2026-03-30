Coahuila Sub-15 avanza a la Olimpiada Nacional 2026 tras destacar en Saltillo

La Selección Coahuila de fútbol asociación en la categoría Sub-15 varonil aseguró su clasificación a la Olimpiada Nacional 2026, luego de concluir su participación en la etapa correspondiente de la Copa Conade, celebrada en esta ciudad. El conjunto estatal tuvo un inicio complicado al caer frente a San Luis Potosí en su primer compromiso. Sin embargo, el equipo logró recomponer el camino en sus siguientes encuentros, donde mostró mayor orden en el campo y efectividad frente al arco

En su segundo partido, Coahuila se impuso con claridad a Durango por marcador de 5-0, resultado que le permitió mantenerse con posibilidades de avanzar. Posteriormente, cerró la fase de grupos con una victoria de 3-0 ante Nuevo León, un duelo clave que definió su posición en la tabla. Con estos resultados, la escuadra coahuilense finalizó como líder de su grupo, asegurando así uno de los boletos disponibles a la máxima justa deportiva amateur del país.

El plantel está integrado en la portería por Santiago Rivas y Alejandro Salas. En la línea defensiva aparecen Alan Valdez, Iker Cabrera, Josep Ugalde, Marcelo Martínez, Israel Barrientos, Luis Ríos y Sebastián Espinoza. En el mediocampo, el equipo cuenta con Richard Bueno, Víctor Rocha, Diego Bertaud, Jordan Olvera y Max Martínez, mientras que en el ataque figuran Axel Dávila, Marko Trejo, Ernesto Armendáriz y Cristopher Mendoza. El conjunto es dirigido por Daniel Suárez e Israel Carrillo, quienes han encabezado el proceso de preparación del equipo rumbo a esta competencia nacional. Tras obtener su clasificación, el representativo de Coahuila continuará con su preparación de cara a la Olimpiada Nacional 2026, donde buscará colocarse entre los mejores del país. La disciplina de fútbol asociación dentro de esta justa se llevará a cabo en Puebla, sede que recibirá a los equipos clasificados de las distintas entidades. Ahí, Coahuila Sub-15 tendrá el reto de competir ante otros representativos estatales con el objetivo de aspirar a una medalla para la entidad.

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