Fallece octogenaria en camino a recibir atención prehospitalaria en Saltillo

La mañana de este lunes, familiares de María de la Luz ¨N¨, de 83 años, la transportaban en una camioneta Chevrolet Equinox con placas del estado de Nuevo León, para ser valorada por personal de bomberos, debido a que presentaba malestar.

Una mujer perdió la vida dentro de la camioneta en la que era trasladada para recibir atención prehospitalaria, luego de sentirse mal en su domicilio, ubicado en la colonia Aguanueva, en Saltillo .

Salieron del domicilio en la calle Tercera con dirección a la estación de Bomberos, pero en el camino la mujer dejó de responder a estímulos y no pronunciaba palabra alguna. Al llegar a la estación de la colonia 26 de Marzo, se confirmó su fallecimiento.

Los familiares informaron que la mujer padecía diversas enfermedades y se encontraba en estado delicado, por lo que se presume que la causa de la muerte fue natural. Personal de salud verificó el deceso en el lugar.

Posteriormente, la funeraria se encargó del levantamiento del cuerpo para realizar las diligencias correspondientes y preparar los servicios fúnebres, otorgándole a la mujer su último adiós.