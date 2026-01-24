Saltillo: Rinden homenaje en vida al biólogo Jorge Marroquín en el MUDE

En el marco del Día del Biólogo y la Bióloga, el Colegio de Biólogos de Coahuila A. C. realizó un homenaje en vida al destacado biólogo y académico Jorge Marroquín de la Fuente, en una ceremonia celebrada la tarde de este sábado en el Museo del Desierto (Mude), en Saltillo. El acto reunió a familiares, colegas y autoridades del ámbito ambiental y académico, entre ellos la secretaria de Medio Ambiente de Coahuila, Susana Estens de la Garza; el presidente del Colegio de Biólogos de Coahuila, Carlos Álvarez; el director general del Mude, Arturo González González; y el presidente de la Federación Mexicana de Colegios de Biólogos A. C., Adolfo Mejía Ponce de León. TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: El abuelo de Octavio Paz, un diccionario y la obsesión por enseñar a vivir

Durante su intervención, Jorge Marroquín compartió un recorrido por su formación y trayectoria profesional, tanto en la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), donde fue profesor emérito, como en la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN), institución de la que incluso fue candidato a rector. Con cercanía y humor, reafirmó su vocación por la biología y la vida académica. “No me arrepiento. Si me vuelven a preguntar dónde me inscribiría otra vez, volvería a decir: voy a Biología y directo. Es una carrera muy saludable, va uno al campo continuamente”, expresó ante los asistentes. El homenaje incluyó testimonios de colegas y de su hija, la química Mirna Marroquín, quien destacó los valores familiares inculcados por sus padres, el amor por la lectura y la disciplina, así como la constante actividad intelectual de su padre, incluso después de su jubilación.

“Ya jubilado, mi padre sigue muy activo: revisa tesis, redacta artículos y libros, imparte conferencias y continúa compartiendo su conocimiento”, señaló, al tiempo que agradeció el acompañamiento y apoyo brindado a su familia a lo largo de los años. Durante la ceremonia, Jorge Marroquín recibió un reconocimiento de manos del presidente de la Federación Mexicana de Colegios de Biólogos, mientras que su esposa, Graciela Narváez, fue obsequiada con un ramo de flores por parte del presidente del Colegio de Biólogos de Coahuila.

Por su parte, Susana Estens de la Garza expresó su reconocimiento a nombre del gobernador Manolo Jiménez, destacando la trayectoria del homenajeado y su contribución a la formación de generaciones de biólogos y al conocimiento del patrimonio natural del País. El director del Mude, Arturo González González, subrayó la influencia de Marroquín en el desarrollo del museo y en la divulgación científica, reconociéndolo como un referente ético y académico. "Siempre haciendo las cosas bien, siempre enseñándonos que lo que se hace con rigor y pasión vale la pena", expresó. El homenaje cerró entre aplausos y muestras de afecto, consolidando el reconocimiento a una vida dedicada a la ciencia, la docencia y la divulgación botánica en México. ¿QUIÉN ES JORGE MARROQUÍN? Con una trayectoria académica y científica que abarca más de cinco décadas, Jorge Saúl Marroquín de la Fuente se consolidó como una de las figuras más relevantes de la botánica en el norte de México. Nacido en Monterrey en 1935, fue egresado de la segunda generación de biólogos de la entonces Universidad de Nuevo León y desarrolló una carrera marcada por la docencia, la investigación y la formación de instituciones académicas. A lo largo de su vida profesional, participó en proyectos clave sobre zonas áridas y forestales del País, colaboró con destacados científicos como el Dr. Jerzy Rzedowski y ocupó cargos directivos en la Universidad Autónoma de Nuevo León y en la Universidad Autónoma Agraria "Antonio Narro", donde fundó el Departamento de Botánica y el herbario ANSM.